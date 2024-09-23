https://uz.sputniknews.ru/20240923/uzbekistan-kazaxstan-ratsionalnoye-vodopolzovaniye-45794421.html

Рациональное водопользование: Узбекистан и Казахстан установят на Сырдарье 10 гидропостов

Рациональное водопользование: Узбекистан и Казахстан установят на Сырдарье 10 гидропостов

Sputnik Узбекистан

В настоящее время стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта.

2024-09-23T12:00+0500

2024-09-23T12:00+0500

2024-09-23T12:00+0500

общество

узбекистан

казахстан

сырдарья

вода

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Казахстан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья, где установят системы автоматического учета воды, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК. Вопросы рационального водопользования обсудили министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и глава казахстанского профильного ведомства Нуржан Нуржигитов. Также речь шла о режиме работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на предполивной сезон следующего года. На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии составят прогнозный график работы водохранилищ и утвердят объемы подачи воды. В свою очередь Шавкат Хамраев заявил о желании Узбекистана укрепить взаимодействие в рамках Международного Фонда спасения Арала (МФСА). В связи с этим стороны обсудили реализацию проектов общей стоимостью $25,3 млн, направленных на обеспечение водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. Предметом обсуждения также стала разработка Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов.

узбекистан

казахстан

сырдарья

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