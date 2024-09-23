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Рациональное водопользование: Узбекистан и Казахстан установят на Сырдарье 10 гидропостов
Рациональное водопользование: Узбекистан и Казахстан установят на Сырдарье 10 гидропостов
Sputnik Узбекистан
В настоящее время стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта.
2024-09-23T12:00+0500
2024-09-23T12:00+0500
2024-09-23T12:00+0500
общество
узбекистан
казахстан
сырдарья
вода
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан и Казахстан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья, где установят системы автоматического учета воды, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК. Вопросы рационального водопользования обсудили министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и глава казахстанского профильного ведомства Нуржан Нуржигитов. Также речь шла о режиме работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на предполивной сезон следующего года. На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии составят прогнозный график работы водохранилищ и утвердят объемы подачи воды. В свою очередь Шавкат Хамраев заявил о желании Узбекистана укрепить взаимодействие в рамках Международного Фонда спасения Арала (МФСА). В связи с этим стороны обсудили реализацию проектов общей стоимостью $25,3 млн, направленных на обеспечение водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. Предметом обсуждения также стала разработка Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов.
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узбекистан казахстан рациональное водопользование
узбекистан казахстан рациональное водопользование
Рациональное водопользование: Узбекистан и Казахстан установят на Сырдарье 10 гидропостов
В настоящее время стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья, где установят системы автоматического учета воды, сообщает
министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Вопросы рационального водопользования обсудили министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и глава казахстанского профильного ведомства Нуржан Нуржигитов.
"На сегодня Казахстан и Узбекистан согласовали 10 точек, на которых планируется установить современные системы учета воды. Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что ведутся переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта", — говорится в сообщении.
Также речь шла о режиме работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на предполивной сезон следующего года.
На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии составят прогнозный график работы водохранилищ и утвердят объемы подачи воды.
"Большое спасибо коллегам из Узбекистана за активное участие в заседании Международного Фонда спасения Арала и озвученные предложения. За год мы убедились, что наша совместная работа дает положительный результат, поэтому мы намерены продолжать тесное двустороннее сотрудничество. По многим вопросам мы придерживаемся общих взглядов. Это позволяет нам на взаимовыгодной основе решать большинство имеющихся вопросов", — отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
В свою очередь Шавкат Хамраев заявил о желании Узбекистана укрепить взаимодействие в рамках Международного Фонда спасения Арала (МФСА).
"Узбекистан полностью поддерживает председательство Казахстана в Международном Фонде спасения Арала. И мы хотим усилить взаимодействие в этом направлении, вместе работать над проектами. Например, по сохранению экосистем бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечению местных жителей качественным питьевым водоснабжением, восстановлению малых и локальных водоемов и других", — заявил он.
В связи с этим стороны обсудили
реализацию проектов общей стоимостью $25,3 млн, направленных на обеспечение водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря.
Предметом обсуждения также стала разработка Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов.