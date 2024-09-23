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Врач: В чем коварство артрита
Врач: В чем коварство артрита
Sputnik Узбекистан
Специалист предупредил о рисках развития артрита
2024-09-23T22:06+0500
2024-09-23T22:06+0500
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В медицине под понятием "ревматизм" подразумевают острую ревматическую лихорадку — заболевание, приводящее к поражению разных органов и тканей. Самый распространенный вид — ревматоидные артриты, рассказал радио Sputnik врач-ревматолог Александр Елонаков.По словам специалиста, здесь самое главное — вовремя обратиться к врачу, чтобы на ранних стадиях выявить проблему и начать лечение.
https://uz.sputniknews.ru/20240919/iz-za-chego-osenyu-mogut-vypadat-volosy-45746564.html
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врач артрит риски развитие
врач артрит риски развитие

Врач: В чем коварство артрита

22:06 23.09.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач-травматолог смотрит на рентгеновский снимок
Врач-травматолог смотрит на рентгеновский снимок - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Специалист предупредил о рисках развития артрита.
В медицине под понятием "ревматизм" подразумевают острую ревматическую лихорадку — заболевание, приводящее к поражению разных органов и тканей. Самый распространенный вид — ревматоидные артриты, рассказал радио Sputnik врач-ревматолог Александр Елонаков.

"Толчковый механизм может быть совершенно любой, например, инфекция. Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. И все. Это автоматически становится хроническим заболеванием. И если пациент вовремя не сориентировался, это может привести к разрушению сустава. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции — например, одеться, раздеться, приготовить и принять пищу", — объяснил он.

По словам специалиста, здесь самое главное — вовремя обратиться к врачу, чтобы на ранних стадиях выявить проблему и начать лечение.

"Диагностика начинается с момента, когда у человека появляются жалобы на боль или припухлость суставов. Как правило, первичный прием — это врач-терапевт, который должен оценить проблему, выявить группу патологии и направить к ревматологу. Дальше мы уже делаем специализированные анализы, рентгеновские снимки или томограммы, уточняем, какой вид артритов, и начинаем лечение", — заключил ревматолог.

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