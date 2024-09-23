Врач: В чем коварство артрита
"Толчковый механизм может быть совершенно любой, например, инфекция. Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. И все. Это автоматически становится хроническим заболеванием. И если пациент вовремя не сориентировался, это может привести к разрушению сустава. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции — например, одеться, раздеться, приготовить и принять пищу", — объяснил он.
"Диагностика начинается с момента, когда у человека появляются жалобы на боль или припухлость суставов. Как правило, первичный прием — это врач-терапевт, который должен оценить проблему, выявить группу патологии и направить к ревматологу. Дальше мы уже делаем специализированные анализы, рентгеновские снимки или томограммы, уточняем, какой вид артритов, и начинаем лечение", — заключил ревматолог.