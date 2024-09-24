https://uz.sputniknews.ru/20240924/aviatsiya-rf-udarila-po-predpriyatiyu-proizvodyaschemu-dvigateli-dlya-samoletov-vsu--45818246.html
Авиация РФ ударила по предприятию, производящему двигатели для самолетов ВСУ
Авиация РФ ударила по предприятию, производящему двигатели для самолетов ВСУ
Sputnik Узбекистан
Под ударом оказались и объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ
2024-09-24T18:30+0500
2024-09-24T18:30+0500
2024-09-24T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Военнослужащие РФ нанесли удар по заводу на Украине, производящему и обслуживающему газотурбинные двигатели для боевых самолетов, сообщает Минобороны РФ. Вместе с тем, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха, где производили дроны и склад горюче-смазочных материалов.Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах, добавили в Минобороны РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240923/v-vsu-rasskazali-o-situatsii-na-fronte-45799254.html
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сво авиация рф всу
Авиация РФ ударила по предприятию, производящему двигатели для самолетов ВСУ
Под ударом оказались и объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Военнослужащие РФ нанесли удар по заводу на Украине, производящему и обслуживающему газотурбинные двигатели для боевых самолетов, сообщает
Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", — говорится в сводке российского военного ведомства о ходе специальной военной операции.
Вместе с тем, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха, где производили дроны и склад горюче-смазочных материалов.
Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах, добавили в Минобороны РФ.