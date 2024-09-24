Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме
"Пищевая среднесуточная потребность в магнии составляет 400 мг. Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма. Получить магний можно через добавки. Используйте хелатные формы магния. Увеличение дозировки важно согласовывать со своим лечащим врачом. В дополнение к этому прекрасно подойдут ванны с магниевой солью и магниевые минеральные воды", — рекомендовала специалист.
"Чтобы получать магний из питания, важно сбалансировать рацион по следующим продуктам: орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки, семена подсолнечника), зеленые листовые овощи (шпинат, мангольд, брокколи), цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, ячмень), бобовые (чечевица, черные бобы, нут), рыба (лосось, скумбрия), субпродукты, фрукты (бананы, авокадо, инжир), темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше), молочные продукты (йогурт, сыр). Включение этих продуктов в рацион поможет поддерживать уровень магния на должном уровне", — пояснила Разаренова.