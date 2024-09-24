https://uz.sputniknews.ru/20240924/chem-opasen-defitsit-magniya-v-organizme-45810705.html

Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме

Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме

Sputnik Узбекистан

Диетолог объяснила, как восполнить недостаток этого микроэлемента

2024-09-24T22:07+0500

2024-09-24T22:07+0500

2024-09-24T22:07+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

питание

продукты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/02/26757881_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_0a6129c864e9b73363645de92d270466.jpg

Недостаток магния может привести к различным проблемам со здоровьем: усталости, мышечным спазмам, сердечным аритмиям и даже депрессии, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.Этот минерал организм использует для множества обменных процессов и производства новых клеток, передачи нервных импульсов.Также она добавила, что источником магния может быть пища.В заключение она добавила, что дефицит этого микроэлемента у здоровых людей, соблюдающих сбалансированную диету, встречается не так часто. К недостатку магния могут привести прием некоторых лекарственных препаратов, а также острые и хронические заболевания.

https://uz.sputniknews.ru/20240923/v-chem-kovarstvo-artrita-45793180.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дефицит магний опасность