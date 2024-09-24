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Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме
Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме
Sputnik Узбекистан
Диетолог объяснила, как восполнить недостаток этого микроэлемента
2024-09-24T22:07+0500
2024-09-24T22:07+0500
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Недостаток магния может привести к различным проблемам со здоровьем: усталости, мышечным спазмам, сердечным аритмиям и даже депрессии, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.Этот минерал организм использует для множества обменных процессов и производства новых клеток, передачи нервных импульсов.Также она добавила, что источником магния может быть пища.В заключение она добавила, что дефицит этого микроэлемента у здоровых людей, соблюдающих сбалансированную диету, встречается не так часто. К недостатку магния могут привести прием некоторых лекарственных препаратов, а также острые и хронические заболевания.
https://uz.sputniknews.ru/20240923/v-chem-kovarstvo-artrita-45793180.html
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дефицит магний опасность
дефицит магний опасность

Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме

22:07 24.09.2024
© Depositphotos / Subbotina Anna Девушка я яблоками и выпечкой
Девушка я яблоками и выпечкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2024
© Depositphotos / Subbotina Anna
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Диетолог объяснила, как восполнить недостаток этого микроэлемента.
Недостаток магния может привести к различным проблемам со здоровьем: усталости, мышечным спазмам, сердечным аритмиям и даже депрессии, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
Этот минерал организм использует для множества обменных процессов и производства новых клеток, передачи нервных импульсов.

"Пищевая среднесуточная потребность в магнии составляет 400 мг. Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма. Получить магний можно через добавки. Используйте хелатные формы магния. Увеличение дозировки важно согласовывать со своим лечащим врачом. В дополнение к этому прекрасно подойдут ванны с магниевой солью и магниевые минеральные воды", — рекомендовала специалист.

Также она добавила, что источником магния может быть пища.

"Чтобы получать магний из питания, важно сбалансировать рацион по следующим продуктам: орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки, семена подсолнечника), зеленые листовые овощи (шпинат, мангольд, брокколи), цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, ячмень), бобовые (чечевица, черные бобы, нут), рыба (лосось, скумбрия), субпродукты, фрукты (бананы, авокадо, инжир), темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше), молочные продукты (йогурт, сыр). Включение этих продуктов в рацион поможет поддерживать уровень магния на должном уровне", — пояснила Разаренова.

В заключение она добавила, что дефицит этого микроэлемента у здоровых людей, соблюдающих сбалансированную диету, встречается не так часто. К недостатку магния могут привести прием некоторых лекарственных препаратов, а также острые и хронические заболевания.
Врач-травматолог смотрит на рентгеновский снимок - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2024
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