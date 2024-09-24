https://uz.sputniknews.ru/20240924/chto-izmenitsya-v-stroitelnoy-otrasli-uzbekistana-45806923.html

Что изменится в строительной отрасли Узбекистана

Что изменится в строительной отрасли Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики проанализировал возможности сферы, озвучил новые инициативы и задачи

2024-09-24T10:57+0500

2024-09-24T10:57+0500

2024-09-24T12:33+0500

узбекистан

строительство

стройматериалы

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45626012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29df1e0b4d5a791c0e6028eb6219407c.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное развитию строительной индустрии и отрасли строительных материалов, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, за последние семь лет в сферу стройматериалов инвестировали $9 млрд, запустили около 5 тыс. новых предприятий, создали 94 тыс. постоянных рабочих мест. Производство увеличилось в 2 раза, количество предприятий с годовым оборотом свыше 100 млрд сумов превысило 150. За последние пять лет объем строительства вырос вдвое. За счет освоения выпуска новой продукции на $650 млн доля импорта в строительстве снизилась с 31 до 25%. Рынок экспорта строительных материалов расширился до 58 стран. За рубежом открыли более 20 торговых складов, более 50 магазинов. В этом году планируют довести объем экспорта до $1 млрд. Вместе с тем в сфере есть проблемы, остается нереализованным огромный потенциал. В связи с этим глава республики проанализировал возможности, озвучил новые инициативы и задачи. Сегодня в стране действуют 7 базальтовых предприятий мощностью 140 тыс. тонн. В результате широкого применения этого продукта в строительстве энергопотребление в новых жилых и социальных зданиях снизилось до 20%. Президент дал указания ответственным лицам по производству таких важных стройматериалов. В частности, на предприятии "Кварц" в Кувасае будут реализованы инвестпроекты на $20 млн, на стекольном заводе в Джизаке — на $10 млн. В целом совместно с предпринимателями планируется реализовать 350 новых проектов на $3,5 млрд и трудоустроить в процессе 50 тыс. граждан из малообеспеченных семей. Также отмечалось, что при изготовлении стройматериалов важно снизить энергозатраты. Это влияет на себестоимость и рыночную привлекательность продукции. Хотя за последние два года производство в отрасли увеличилось в 1,2 раза, за счет целевых мер потребление энергии предприятиями удалось снизить в 1,3 раза, а энергоемкость — в 1,6 раза. К примеру, на Кызылкумцементе провели реконструкцию теплообменного оборудования, что позволило сэкономить за год 37 млн кВт/ч электроэнергии. В настоящее время передовые зарубежные предприятия активно применяют технологию получения электроэнергии за счет повторного использования тепловой энергии. Также речь шла о том, что из 170 наименований строительных материалов, производимых в нашей стране, внутренний спрос покрыт по 97 наименованиям. Однако из-за неизученности рынка происходит перенасыщение. Мирзиёев дал указания выставить на аукцион выявленные песчано-гравийные участки, усилить контроль за незаконным использованием нерудных месторождений. В фокусе внимания находились и актуальные вопросы в сфере строительства. Как отмечалось, в мире стройиндустрия развивается с каждым днем, в практику внедряют новые технологии и инновации. Однако в Узбекистане до сих пор используют устаревшие стандарты и подходы. В связи с этим подчеркнута необходимость регулярного обновления градостроительных норм и правил. Еще один важный аспект: для развития туризма, торговли и сервиса на местах разрабатывают мастер-планы регионов. Однако в некоторых областях этот процесс пока идет медленно. Президент поручил хокимам областей ускорить реализацию 48 мастер-планов по комплексному развитию и урбанизации территорий, 20 — по созданию туристических зон, 68 — по расширению придорожной торговли и услуг. Особое внимание он уделил качеству строительства, отметив, что некоторые непродуманные проекты вызывают недовольство людей. Также усилят контроль председателей махаллей и общественности за незаконным строительством. Перед каждым строящимся зданием будут размещать данные с QR-кодом. При отсутствии паспорта с таким кодом строительство будет считаться незаконным. Глава республики поручил ответственным лицам создать новую цифровизированную систему контроля за строительством, усовершенствовать деятельность соответствующей инспекции. Немало нареканий вызывает и деятельность градостроительных советов, созданных в каждой области. Рассмотрение и согласование внесенных в совет проектов затягивается на месяцы. В связи с этим было отмечено, что процессы, связанные с этими советами, будут полностью цифровизированы. В строительстве жилья встречаются случаи обмана покупателей. Поэтому теперь для приобретения жилья внедрят гарантированную систему эскроу-счетов. Так, застройщики будут заключать договор с банками об организации продажи строящихся ими домов. Люди, желающие приобрести квартиру, будут платить не застройщику, а напрямую в банк. А банки, в свою очередь, будут предоставлять собранные средства застройщику в качестве ресурса, выступая "мостом" между застройщиком и покупателем, гарантируя своевременное и качественное строительство жилья и передачу его владельцу. Мирзиёев поручил ответственным лицам поэтапно внедрить эти новые процедуры. Отмечалось, что качество строительства также зависит от знаний и навыков сотрудников. Поэтому теперь внедрят систему оценки квалификации рабочих в строительстве. Такую же систему будут применять и для проектных организаций. Глава республики выслушал мнения предпринимателей, дав указания ответственным лицам по таким вопросам, как переработка местного сырья, производство востребованной на рынке продукции, создание здоровой конкурентной среды путем внедрения системы обязательной сертификации, наем дополнительной рабочей силы в упрощенном порядке.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан строительство изменения