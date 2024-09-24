https://uz.sputniknews.ru/20240924/mirziyoyev-pozdravleniye-shaxmatisty-45804626.html

Мирзиёев: Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат

Мирзиёев: Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил шахматистов, выступавших на Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии. Делегация Узбекистана завоевала 4 медали.

2024-09-24T09:53+0500

2024-09-24T09:53+0500

2024-09-24T10:30+0500

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поздравление

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении членам сборной команды Узбекистана по шахматам, сообщает пресс-служба президента. Глава республики отметил, что в очень острых и бескомпромиссных шахматных поединках мужская сборная Узбекистана опередила команды таких государств, как Китай, Сербия, Армения, Германия, Азербайджан, Словения, Испания, что поистине достойно восхищения. Он подчеркнул, что на примере узбекских шахматистов видно, что молодежь страны способна достичь "действительно высоких рубежей". Мирзиёев также отметил усилия и целеустремленность шахматисток женской сборной республики. В заключение президент пожелал удачи спортсменам в покорении самых высоких вершин на очередной Всемирной шахматной олимпиаде, которую в 2026 году впервые примет Узбекистан. Напомним, что на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии, проходившей с 11 по 22 сентября, мужская команда Узбекистана завоевала бронзу, а женская сборная стала 12-й в списке участников. Узбекистанцы (Шамсиддин Вохидов (4-я доска), Нодирбек Абдусатторов (1-я доска), Нодира Нодиржонова (5-доска) также поднялись на пьедестал почета в индивидуальных встречах.

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