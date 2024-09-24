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Мирзиёев: Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат
Мирзиёев: Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат
Sputnik Узбекистан
Глава республики поздравил шахматистов, выступавших на Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии. Делегация Узбекистана завоевала 4 медали.
2024-09-24T09:53+0500
2024-09-24T09:53+0500
2024-09-24T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении членам сборной команды Узбекистана по шахматам, сообщает пресс-служба президента. Глава республики отметил, что в очень острых и бескомпромиссных шахматных поединках мужская сборная Узбекистана опередила команды таких государств, как Китай, Сербия, Армения, Германия, Азербайджан, Словения, Испания, что поистине достойно восхищения. Он подчеркнул, что на примере узбекских шахматистов видно, что молодежь страны способна достичь "действительно высоких рубежей". Мирзиёев также отметил усилия и целеустремленность шахматисток женской сборной республики. В заключение президент пожелал удачи спортсменам в покорении самых высоких вершин на очередной Всемирной шахматной олимпиаде, которую в 2026 году впервые примет Узбекистан. Напомним, что на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии, проходившей с 11 по 22 сентября, мужская команда Узбекистана завоевала бронзу, а женская сборная стала 12-й в списке участников. Узбекистанцы (Шамсиддин Вохидов (4-я доска), Нодирбек Абдусатторов (1-я доска), Нодира Нодиржонова (5-доска) также поднялись на пьедестал почета в индивидуальных встречах.
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мирзиёев поздравление шахматисты победа венгрия
мирзиёев поздравление шахматисты победа венгрия
Мирзиёев: Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат
09:53 24.09.2024 (обновлено: 10:30 24.09.2024)
Глава республики поздравил шахматистов, выступавших на Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии. Делегация Узбекистана завоевала 4 медали.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении членам сборной команды Узбекистана по шахматам, сообщает
пресс-служба президента.
"От всей души поздравляю вас с достойным участием в прошедшей в столице Венгрии Будапеште 45-й Всемирной шахматной олимпиаде – вы открыли еще одну яркую страницу в истории узбекских шахмат, заняв почетное третье место среди представителей около 200 государств", — говорится в обращении, опубликованном на сайте президента РУз.
Глава республики отметил, что в очень острых и бескомпромиссных шахматных поединках мужская сборная Узбекистана опередила команды таких государств, как Китай, Сербия, Армения, Германия, Азербайджан, Словения, Испания, что поистине достойно восхищения. Он подчеркнул, что на примере узбекских шахматистов видно, что молодежь страны способна достичь "действительно высоких рубежей".
Мирзиёев также отметил усилия и целеустремленность шахматисток женской сборной республики.
"От имени всего нашего народа и от себя лично выражаю искреннюю благодарность вам, дорогие мои, вашим опытным наставникам и тренерам, внесшим большой вклад в достигнутый вами успех, всем членам сборной команды страны, оказывавшим вам поддержку родителям и всем любителям шахмат", — говорится в поздравлении.
В заключение президент пожелал удачи спортсменам в покорении самых высоких вершин на очередной Всемирной шахматной олимпиаде, которую в 2026 году впервые примет Узбекистан.
Напомним, что на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии, проходившей с 11 по 22 сентября, мужская команда Узбекистана завоевала бронзу, а женская сборная стала 12-й в списке участников. Узбекистанцы (Шамсиддин Вохидов (4-я доска), Нодирбек Абдусатторов (1-я доска), Нодира Нодиржонова (5-доска) также поднялись на пьедестал почета в индивидуальных встречах.