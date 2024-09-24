В Узбекистане сформируют реестр бедных семей — подробности
16:30 24.09.2024 (обновлено: 16:55 24.09.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовСокращение бедности
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Это одна из мер, направленных на дальнейшее повышение благосостояния населения. До конца 2024 года в республике планируют вывести из бедности 500 тыс., в 2025 году — 1 млн граждан.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Узбекистане появится реестр бедных семей. Это определено в указе президента "О выведении на новый этап мер по сокращению бедности и повышению благосостояния населения", сообщает Минюст.
"Согласно Указу, с 1 декабря 2024 года Национальным агентством социальной защиты по результатам изучения "махаллинской семеркой" социальных условий бедных семей и причин попадания в бедность будет сформирован Реестр бедных семей", — говорится в сообщении.
С 1 января 2025 года:
при трудоустройстве, самозанятости, налаживании предпринимательской деятельности официально не занятыми членами семей, получающих пособия и материальную помощь на детей из малообеспеченных семей, выплата данных пособий и материальной помощи будет продолжаться до окончания срока их выплаты, но на срок не более 6 месяцев;
на члена семьи, включенной в Реестр бедных семей, трудоустроившегося на работу с ежемесячной заработной платой в размере не менее 1,5-кратного минимального размера оплаты труда, социальный налог будет уплачиваться по ставке 1% в течение 3 лет;
меры поддержки бедным семьям будут оказывать на основе социального договора с учетом таких условий, как обеспечение занятости трудоспособных членов семьи, эффективное использование своих приусадебных земель (посев культур), получение образования, овладение профессией и изучение иностранных языков членами семей, в том числе детьми, а также контроль за их здоровьем, содержание в чистоте их жилья.
В соответствии с документом, первоочередной задачей государственной социально-экономической политики, а также госорганов и организаций всех уровней на оставшийся период 2024 года будет являться выведение из бедности 500 тыс. граждан, а в 2025 году — 1 млн.
В республике реализуют программу "От бедности к благополучию", которая будет действовать с 1 ноября 2024 года в соответствии с принципом "Семь возможностей и ответственность для бедных семей".
Программой предусмотрено:
достижение стабильной занятости и высоких доходов;
получение образования и овладение профессией;
доступ к гарантированному государственному медобслуживанию;
доступ к социальным услугам;
улучшение условий жизни;
развитие государством инфраструктуры махаллей;
прямой диалог с работниками государственных органов.