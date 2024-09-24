https://uz.sputniknews.ru/20240924/v-uzbekistane-sformiruyut-reestr-bednyx-semey--podrobnosti-45815910.html

В Узбекистане сформируют реестр бедных семей — подробности

В Узбекистане сформируют реестр бедных семей — подробности

Sputnik Узбекистан

Это одна из мер, направленных на дальнейшее повышение благосостояния населения. До конца 2024 года в республике планируют вывести из бедности 500 тыс., в 2025 году — 1 млн граждан.

2024-09-24T16:30+0500

2024-09-24T16:30+0500

2024-09-24T16:55+0500

общество

узбекистан

указ

президент узбекистана

борьба

бедность

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Узбекистане появится реестр бедных семей. Это определено в указе президента "О выведении на новый этап мер по сокращению бедности и повышению благосостояния населения", сообщает Минюст. С 1 января 2025 года: В соответствии с документом, первоочередной задачей государственной социально-экономической политики, а также госорганов и организаций всех уровней на оставшийся период 2024 года будет являться выведение из бедности 500 тыс. граждан, а в 2025 году — 1 млн. В республике реализуют программу "От бедности к благополучию", которая будет действовать с 1 ноября 2024 года в соответствии с принципом "Семь возможностей и ответственность для бедных семей". Программой предусмотрено:

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