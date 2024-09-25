https://uz.sputniknews.ru/20240925/diyerbek-ermatov-tyajelaya-atletika-zoloto-chm-ispaniya-45822018.html

Узбекистанский тяжелоатлет завоевал золото на молодежном ЧМ в Испании

Узбекистанский тяжелоатлет завоевал золото на молодежном ЧМ в Испании

Sputnik Узбекистан

Диёрбек Эрматов показал лучший результат в рывке в весовой категории до 89 кг

2024-09-25T10:55+0500

2024-09-25T10:55+0500

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спорт

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тяжелая атлетика

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узбекистан

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Узбекистанец Диёрбек Эрматов завоевал золото на молодежном ЧМ по тяжелой атлетике в Испании, который проходит с 19 по 27 сентября, сообщает НОК. Узбекский тяжелоатлет показал лучший результат в рывке (162 кг) и поднялся на первую ступень пьедестала почета. При этом, в толчке (186 кг) он занял пятое место, а по сумме двух упражнений (348 кг) — четвертое. Напомним, что Федерация тяжелой атлетики Узбекистана отправила на данные состязания семь спортсменов, которые борются за призовые места чемпионата.

https://uz.sputniknews.ru/20240922/tyajeloatletka-uzbekistan-serebro-bronza-chempionat-mira-ispaniya-45781229.html

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