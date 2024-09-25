https://uz.sputniknews.ru/20240925/diyerbek-ermatov-tyajelaya-atletika-zoloto-chm-ispaniya-45822018.html
Узбекистанский тяжелоатлет завоевал золото на молодежном ЧМ в Испании
Узбекистанский тяжелоатлет завоевал золото на молодежном ЧМ в Испании
Sputnik Узбекистан
Диёрбек Эрматов показал лучший результат в рывке в весовой категории до 89 кг
2024-09-25T10:55+0500
2024-09-25T10:55+0500
2024-09-25T11:05+0500
спорт
чемпионат мира
тяжелая атлетика
молодежь
испания
узбекистан
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Узбекистанец Диёрбек Эрматов завоевал золото на молодежном ЧМ по тяжелой атлетике в Испании, который проходит с 19 по 27 сентября, сообщает НОК. Узбекский тяжелоатлет показал лучший результат в рывке (162 кг) и поднялся на первую ступень пьедестала почета. При этом, в толчке (186 кг) он занял пятое место, а по сумме двух упражнений (348 кг) — четвертое. Напомним, что Федерация тяжелой атлетики Узбекистана отправила на данные состязания семь спортсменов, которые борются за призовые места чемпионата.
https://uz.sputniknews.ru/20240922/tyajeloatletka-uzbekistan-serebro-bronza-chempionat-mira-ispaniya-45781229.html
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чемпионат мира испания тяжелая атлетика
чемпионат мира испания тяжелая атлетика
Узбекистанский тяжелоатлет завоевал золото на молодежном ЧМ в Испании
10:55 25.09.2024 (обновлено: 11:05 25.09.2024)
Диёрбек Эрматов показал лучший результат в рывке в весовой категории до 89 кг.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Узбекистанец Диёрбек Эрматов завоевал золото на молодежном ЧМ по тяжелой атлетике в Испании, который проходит с 19 по 27 сентября, сообщает
НОК.
"На молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в испанском городе Леон, сборная Узбекистана завоевала очередную медаль. Наш соотечественник Диёрбек Эрматов (-89 кг) удостоился награды высшей пробы", — говорится в сообщении.
Узбекский тяжелоатлет показал лучший результат в рывке (162 кг) и поднялся на первую ступень пьедестала почета. При этом, в толчке (186 кг) он занял пятое место, а по сумме двух упражнений (348 кг) — четвертое.
Напомним, что Федерация тяжелой атлетики Узбекистана отправила на данные состязания семь спортсменов, которые борются за призовые места чемпионата.