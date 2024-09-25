https://uz.sputniknews.ru/20240925/kak-otlichit-gripp-ot-orvi-45822387.html

Врач: как отличить грипп от ОРВИ

Врач: как отличить грипп от ОРВИ

Sputnik Узбекистан

Инфекционист предупредил, что классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций комплекс симптомов

2024-09-25T22:04+0500

2024-09-25T22:04+0500

2024-09-25T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

грипп

орви

лечение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/15/41682255_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_deb15b613157ce51f939b71a2a7a5fc1.jpg

Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко, в один момент: высокая температура, слабость на фоне ломоты в теле, головная боль, рассказал РИА Новости инфекционист Андрей Поздняков.По словам специалиста, симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель начинается на вторые и третьи сутки.Он добавил, что поздние осложнения встречаются намного чаще, это, прежде всего, вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. А после гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость.Он также напомнил, что антибиотики при гриппе назначают, как и при другой респираторной инфекции, только по показаниям.

https://uz.sputniknews.ru/20240924/chem-opasen-defitsit-magniya-v-organizme-45810705.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

грипп орви отличия симптомы