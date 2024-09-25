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Врач: как отличить грипп от ОРВИ
Врач: как отличить грипп от ОРВИ
Sputnik Узбекистан
Инфекционист предупредил, что классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций комплекс симптомов
2024-09-25T22:04+0500
2024-09-25T22:04+0500
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мнение эксперта
грипп
орви
лечение
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Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко, в один момент: высокая температура, слабость на фоне ломоты в теле, головная боль, рассказал РИА Новости инфекционист Андрей Поздняков.По словам специалиста, симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель начинается на вторые и третьи сутки.Он добавил, что поздние осложнения встречаются намного чаще, это, прежде всего, вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. А после гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость.Он также напомнил, что антибиотики при гриппе назначают, как и при другой респираторной инфекции, только по показаниям.
https://uz.sputniknews.ru/20240924/chem-opasen-defitsit-magniya-v-organizme-45810705.html
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грипп орви отличия симптомы
грипп орви отличия симптомы

Врач: как отличить грипп от ОРВИ

22:04 25.09.2024
© Depositphotos / AlexrathsБольная девушка лежит в постели
Больная девушка лежит в постели - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2024
© Depositphotos / Alexraths
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Инфекционист предупредил, что классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций комплекс симптомов.
Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко, в один момент: высокая температура, слабость на фоне ломоты в теле, головная боль, рассказал РИА Новости инфекционист Андрей Поздняков.
"Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли", — пояснил он.
По словам специалиста, симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель начинается на вторые и третьи сутки.
"Вначале кашель простой, затем он становится частым, потому что грипп поражает прежде всего трахею. Кашель сопровождается болью за грудиной и очень плохо купируется, особенно его приступы. Насморк при гриппе выражен умеренно, как и боли в горле. Осложнения у гриппа самые разнообразные, их можно разделить на ранние и поздние. Ранние осложнения — это поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможно развитие поражений центральной нервной системы, выраженный интоксикационный синдром, который может даже привести к шоковому состоянию", — предупредил врач.
Он добавил, что поздние осложнения встречаются намного чаще, это, прежде всего, вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. А после гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость.
"От гриппа есть специфическая противовирусная терапия, то есть этиотропная терапия, действующая на сам вирус. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания — с первых по третьи сутки, поэтому необходимо четко понимать, грипп это или нет. Узнать это можно, если сдать ПЦР в лабораторию, либо с помощью экспресс-тестов на грипп. Противовирусная терапия не даст развиться осложнениям", — сказал инфекционист.
Он также напомнил, что антибиотики при гриппе назначают, как и при другой респираторной инфекции, только по показаниям.
"В первые трое-четверо суток прием антибиотиков не нужен и даже вреден, так как они действуют на бактерии, а не на вирус. Необходимость в назначении антибиотиков возникает при активации эндогенной флоры, а это бывает либо при длительном заболевании, либо во "вторую волну", когда заболевание пошло на убыль и вдруг возникает повторная лихорадка и появляются новые симптомы. Оценить необходимость антибиотикотерапии должен врач, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к антибиотикорезистентности", — резюмировал Поздняков.
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