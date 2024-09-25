https://uz.sputniknews.ru/20240925/mirziyoev-vystupil-na-zasedanii-soveta-upravlyayuschix-abii-45837815.html

Мирзиёев выступил на заседании Совета управляющих АБИИ — главное

Мирзиёев выступил на заседании Совета управляющих АБИИ — главное

Sputnik Узбекистан

Тема девятой по счету встречи Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде — "Строительство устойчивой инфраструктуры для всех"

2024-09-25T18:05+0500

2024-09-25T18:05+0500

2024-09-25T18:05+0500

узбекистан

самарканд

заседание

азиатский банк инфраструктурных инвестиций

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на открытии заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Самарканде, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Он высоко оценил вклад АБИИ в работу по достижению Узбекистаном Целей устойчивого развития. Сегодня в таких направлениях, как инфраструктура, энергетика, транспорт, водообеспечение и устойчивое развитие, совместно с банком осуществляются 15 проектов на $3 млрд. Глава республики рассказал о либерализации экономики, повышении уровня жизни и благосостояния населения страны. Он отметил, что за прошедший период объем ВВП Узбекистана увеличился вдвое и впервые составил более $100 млрд. Он также перечислил задачи, которые предстоит решить для достижения этих целей. За четыре года в Узбекистане удалось снизить уровень бедности с 23 до 11%. В текущем году этот показатель намерены уменьшить до 9%, а к 2030 году – в 2 раза. Он также упомянул опыт Узбекистана по сокращению бедности, процитировав лауреата Нобелевской премии по экономике Абхижита Банержи, который подчеркнул, что "система махалли в Узбекистане имеет свой уникальный рецепт по выведению каждой нуждающейся семьи из бедности". По словам Мирзиёева, прочным фундаментом стабильного и долгосрочного экономического роста страны является развитие человеческого капитала. Поэтому за последние восемь лет охват дошкольным образованием в республике повысили с 27 до 74%. Построили новые школы, дополнительно создали 800 тыс. ученических мест. Действует более 200 высших образовательных учреждений, охват ими с 9% достиг 38%. В последующие 3-4 года намечено довести охват дошкольным образованием не менее чем до 80%. Для этого совместно с частным сектором построят детские сады на 240 тыс. мест. Говоря о годовой потребности в улучшении энергетической, водной, транспортной, IT и другой инфраструктуры в Узбекистане, которая составляет 10% ВВП, глава республики рассказал о тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями, а также активном вхождении в эти сферы частного сектора. Свидетельство тому — принятие масштабной Программы по реализации до 2030 года проектов государственно-частного партнерства на $30 млрд. Он добавил, что в следующие пять лет управление сетями распределения электричества, воды и газа перейдет к частным операторам. К примеру, более 50 ведущих зарубежных компаний проявили интерес к предстоящему тендеру на принятие в управление электрических сетей Самаркандской области. Речь шла и проектах по развитию средних городов на $200 млн, улучшению инфраструктуры в сельской местности — на $130 млн, которые осуществляются в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Глава республики выразил уверенность, что вместе с банком и другими партнерами Узбекистан еще больше расширит реализацию таких инфраструктурных проектов. Также лидер Узбекистана отметил, что республика намерена довести источники зеленой энергии до 40% к 2030 году. В этой связи Мирзиёев предложил реализовать Программу развития "зеленой" энергии в Центральной Азии во главе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Еще одна его инициатива касалась организации в сотрудничестве с АБИИ Регионального центра по широкому внедрению водосберегающих технологий. Главная тема девятой по счету встречи Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде — "Строительство устойчивой инфраструктуры для всех". В повестку дня включены актуальные вопросы глобальной экономики и финансов, стратегические программы и планы инфраструктурного развития в Азии и других регионах мира.В двухдневном саммите участвуют делегации из более 100 стран, руководители и представители АБИИ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных институтов.

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