Мирзиёев выступил на заседании Совета управляющих АБИИ — главное
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на девятом заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тема девятой по счету встречи Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде — "Строительство устойчивой инфраструктуры для всех".
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на открытии заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Самарканде, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на девятом заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Выступление Шавката Мирзиёева на девятом заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он высоко оценил вклад АБИИ в работу по достижению Узбекистаном Целей устойчивого развития. Сегодня в таких направлениях, как инфраструктура, энергетика, транспорт, водообеспечение и устойчивое развитие, совместно с банком осуществляются 15 проектов на $3 млрд.
Глава республики рассказал о либерализации экономики, повышении уровня жизни и благосостояния населения страны.
Он отметил, что за прошедший период объем ВВП Узбекистана увеличился вдвое и впервые составил более $100 млрд.
"Мы наметили в последующие пять лет довести данный показатель до 160 миллиардов долларов. Основная цель этого заключается в том, чтобы войти в ряд стран с доходами населения выше среднего", — сказал президент РУз.
Он также перечислил задачи, которые предстоит решить для достижения этих целей.
За четыре года в Узбекистане удалось снизить уровень бедности с 23 до 11%. В текущем году этот показатель намерены уменьшить до 9%, а к 2030 году – в 2 раза.
"Приоритетной задачей, лежащей в основе наших реформ, является активная поддержка предпринимательства, создание новых рабочих мест во всех сферах и увеличение источников дохода людей. Наряду с этим мы реализуем "многомерную" программу сокращения бедности, охватывающую расширение доступа населения к качественным образованию и медицинским услугам, улучшение жилищных условий, усиление социальной защиты, создание инфраструктурных сетей в труднодоступных районах", — сообщил Мирзиёев.
Он также упомянул опыт Узбекистана по сокращению бедности, процитировав лауреата Нобелевской премии по экономике Абхижита Банержи, который подчеркнул, что "система махалли в Узбекистане имеет свой уникальный рецепт по выведению каждой нуждающейся семьи из бедности".
По словам Мирзиёева, прочным фундаментом стабильного и долгосрочного экономического роста страны является развитие человеческого капитала.
Поэтому за последние восемь лет охват дошкольным образованием в республике повысили с 27 до 74%. Построили новые школы, дополнительно создали 800 тыс. ученических мест. Действует более 200 высших образовательных учреждений, охват ими с 9% достиг 38%.
В последующие 3-4 года намечено довести охват дошкольным образованием не менее чем до 80%. Для этого совместно с частным сектором построят детские сады на 240 тыс. мест.
"Также запланировали с будущего года вводить ежегодно во всех городах и селах на основе государственно-частного партнерства по 100 новых школ, соответствующих самым передовым стандартам. На это в последующие годы мы направим 2 миллиарда долларов инвестиций. Проекты в сфере образования мы предлагаем определить в качестве нового перспективного направления нашего сотрудничества с международными финансовыми организациями", — сказал президент.
Говоря о годовой потребности в улучшении энергетической, водной, транспортной, IT и другой инфраструктуры в Узбекистане, которая составляет 10% ВВП, глава республики рассказал о тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями, а также активном вхождении в эти сферы частного сектора.
Свидетельство тому — принятие масштабной Программы по реализации до 2030 года проектов государственно-частного партнерства на $30 млрд.
"В частности, будут реализованы проекты по строительству платных автомобильных дорог по маршрутам Ташкент – Самарканд и Ташкент – Андижан, новой железной дороги для скоростных поездов по маршрутам Ташкент – Самарканд, Самарканд – Навои – Бухара. На основе государственно-частного партнерства будет осуществляться модернизация 6 международных аэропортов страны", — сообщил Мирзиёев.
Он добавил, что в следующие пять лет управление сетями распределения электричества, воды и газа перейдет к частным операторам. К примеру, более 50 ведущих зарубежных компаний проявили интерес к предстоящему тендеру на принятие в управление электрических сетей Самаркандской области.
Речь шла и проектах по развитию средних городов на $200 млн, улучшению инфраструктуры в сельской местности — на $130 млн, которые осуществляются в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Глава республики выразил уверенность, что вместе с банком и другими партнерами Узбекистан еще больше расширит реализацию таких инфраструктурных проектов.
Также лидер Узбекистана отметил, что республика намерена довести источники зеленой энергии до 40% к 2030 году.
"Мы делаем большие шаги для превращения в последующие годы Центральной Азии с богатыми возобновляемыми энергоресурсами в крупного экспортера, поставляющего "зеленую" энергию на мировые энергетические рынки. В данном направлении хочу особо отметить проект по строительству Транскаспийского энергомоста, который имеет большой потенциал", — подчеркнул он.
В этой связи Мирзиёев предложил реализовать Программу развития "зеленой" энергии в Центральной Азии во главе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Еще одна его инициатива касалась организации в сотрудничестве с АБИИ Регионального центра по широкому внедрению водосберегающих технологий.
Главная тема девятой по счету встречи Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде — "Строительство устойчивой инфраструктуры для всех". В повестку дня включены актуальные вопросы глобальной экономики и финансов, стратегические программы и планы инфраструктурного развития в Азии и других регионах мира.
В двухдневном саммите участвуют делегации из более 100 стран, руководители и представители АБИИ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных институтов.