Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
14:18 25.09.2024 (обновлено: 14:44 25.09.2024)
© Sputnik / Brian Smith / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© Sputnik / Brian Smith/
Подписаться
По словам постпреда РФ, разносторонняя помощь и усилия Запада, отправка наемников и инструкторов не привели ВСУ к желаемому результату.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
"Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России — жизнями украинцев — стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", — сказал дипломат.
Об этом, по словам постпреда РФ, свидетельствуют военные сводки, где сообщается о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.
Небензя также отметил, что Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".
Дипломат обратился с призывом к киевским властям "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы".
"Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы", – резюмировал постпред РФ.
Напомним, ранее Зеленский высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. А для урегулирования кризиса предложил использовать свою "формулу мира".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.