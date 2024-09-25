https://uz.sputniknews.ru/20240925/nebenzya-ukraina-sovbez-oon-45827395.html

Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома

Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома

Sputnik Узбекистан

По словам постпреда РФ на заседании Совбеза ООН, разносторонняя помощь и усилия Запада, отправка наемников и инструкторов не привели украинскую армию к желаемому результату.

2024-09-25T14:18+0500

2024-09-25T14:18+0500

2024-09-25T14:44+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Об этом, по словам постпреда РФ, свидетельствуют военные сводки, где сообщается о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.Небензя также отметил, что Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".Дипломат обратился с призывом к киевским властям "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы". Напомним, ранее Зеленский высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. А для урегулирования кризиса предложил использовать свою "формулу мира".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.

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