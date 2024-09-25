Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240925/nebenzya-ukraina-sovbez-oon-45827395.html
Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
Sputnik Узбекистан
По словам постпреда РФ на заседании Совбеза ООН, разносторонняя помощь и усилия Запада, отправка наемников и инструкторов не привели украинскую армию к желаемому результату.
2024-09-25T14:18+0500
2024-09-25T14:44+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
оон
россия
киев
василий небензя
в мире
украина
армия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0a/32160499_0:181:2723:1713_1920x0_80_0_0_a2c1e0493b8d4a013f30d411852b76ca.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Об этом, по словам постпреда РФ, свидетельствуют военные сводки, где сообщается о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.Небензя также отметил, что Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".Дипломат обратился с призывом к киевским властям "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы". Напомним, ранее Зеленский высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. А для урегулирования кризиса предложил использовать свою "формулу мира".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
россия
киев
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0a/32160499_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45b0428c9175c49efd7f6f06cc1e7b3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
василий небензя заседание совбез оон
василий небензя заседание совбез оон

Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома

14:18 25.09.2024 (обновлено: 14:44 25.09.2024)
© Sputnik / Brian Smith / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Brian Smith
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По словам постпреда РФ, разносторонняя помощь и усилия Запада, отправка наемников и инструкторов не привели ВСУ к желаемому результату.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Украинская армия оказалась на грани полного разгрома, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

"Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России — жизнями украинцев — стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", — сказал дипломат.

Об этом, по словам постпреда РФ, свидетельствуют военные сводки, где сообщается о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.
Небензя также отметил, что Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с "протянутой рукой", в попытке убедить Запад поднять ставки в конфликте, чтобы тот отправил "умирать за Украину своих сыновей".
Дипломат обратился с призывом к киевским властям "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы".
"Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы", – резюмировал постпред РФ.
Напомним, ранее Зеленский высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. А для урегулирования кризиса предложил использовать свою "формулу мира".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0