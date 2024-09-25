https://uz.sputniknews.ru/20240925/rossiya-vrachi-uzbekistan-besplatnyye-operatsii-45828186.html

Российские врачи за два дня провели в Ташкенте около 15 сложных операций

Российские врачи за два дня провели в Ташкенте около 15 сложных операций

Sputnik Узбекистан

В республике с 23 по 27 сентября проходит волонтерская акция "Миссия Добро"

2024-09-25T15:28+0500

2024-09-25T15:28+0500

2024-09-25T15:28+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Российские врачи за два дня провели в Ташкенте около 15 сложных хирургических операций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. С 23 по 27 сентября в Узбекистане впервые проходит волонтерская акция "Миссия Добро". Среди российских специалистов — кардиохирург, врач-уролог, врач-онколог, сосудистый хирург, ангиолог. Российские медики также провели мастер-классы для узбекских коллег и проконсультировали пациентов.Кроме того, в рамках волонтерской акции "Миссия Добро" в Узбекистане презентовали уникальный передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ), который уже курсирует по России. Об уникальном медицинском поезде рассказала начальник управления медицинской деятельностью Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО "РЖД" Наталья Костенко. По ее словам, в составе ПКДЦ 14 вагонов, из них 8 — медицинского назначения, в частности лучевой диагностики, лабораторный, хирургический, терапевтический. В год поезд может принять до 1 000 пациентов.

https://uz.sputniknews.ru/20240925/detskie-xirurgi-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-blagotvoritelnoy-aktsii-v-kabardino-balkarii-45824784.html

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