Российские врачи за два дня провели в Ташкенте около 15 сложных операций

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Российские врачи за два дня провели в Ташкенте около 15 сложных хирургических операций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. С 23 по 27 сентября в Узбекистане впервые проходит волонтерская акция "Миссия Добро". Среди российских специалистов — кардиохирург, врач-уролог, врач-онколог, сосудистый хирург, ангиолог. Российские медики также провели мастер-классы для узбекских коллег и проконсультировали пациентов.Кроме того, в рамках волонтерской акции "Миссия Добро" в Узбекистане презентовали уникальный передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ), который уже курсирует по России. Об уникальном медицинском поезде рассказала начальник управления медицинской деятельностью Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО "РЖД" Наталья Костенко. По ее словам, в составе ПКДЦ 14 вагонов, из них 8 — медицинского назначения, в частности лучевой диагностики, лабораторный, хирургический, терапевтический. В год поезд может принять до 1 000 пациентов.
Среди российских специалистов — кардиохирург, врач-уролог, врач-онколог, сосудистый хирург, ангиолог.
"Мы выбрали четыре клиники в Ташкенте: городскую онкологическую больницу, клиническую больницу № 4, клиническую больницу скорой медицинской помощи и Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Они обслуживают более 3 миллионов жителей столицы. В рамках этой акции в течение двух дней в каждой из этих клиник провели как минимум по две высокотехнологичных операции. Все они были проведены бесплатно. Мы хотели бы поблагодарить российскую сторону, которая все это организовала. Мы продолжим сотрудничество со специалистами из РФ", — рассказал первый заместитель начальника главного управления здравоохранения города Ташкента Нодир Сатвалдиев.
Российские медики также провели мастер-классы для узбекских коллег и проконсультировали пациентов.
Кроме того, в рамках волонтерской акции "Миссия Добро" в Узбекистане презентовали уникальный передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ), который уже курсирует по России.
Об уникальном медицинском поезде рассказала начальник управления медицинской деятельностью Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО "РЖД" Наталья Костенко.
По ее словам, в составе ПКДЦ 14 вагонов, из них 8 — медицинского назначения, в частности лучевой диагностики, лабораторный, хирургический, терапевтический.