https://uz.sputniknews.ru/20240926/missiya-sng-pristupila-k-nablyudeniyu-za-vyborami-v-parlament-uzbekistana-45840689.html

Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в парламент Узбекистана

Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в парламент Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В состав миссии войдут около 100 наблюдателей из стран Содружества. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей в регионах.

2024-09-26T09:54+0500

2024-09-26T09:54+0500

2024-09-26T10:08+0500

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Миссия СНГ накануне приступила к работе по наблюдению за процессом подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, сообщил РИА Новости руководитель штаба миссии Евгений Козяк. Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября, 26 июля стартовала избирательная кампания, с 22 сентября идет предвыборная агитация кандидатов. Он добавил, что в состав миссии войдут около 100 наблюдателей из стран Содружества. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей в регионах. Ранее исполком СНГ сообщил, что миссию стран Содружества на парламентских выборах в Узбекистане возглавит генсек организации Сергей Лебедев. Заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Денис Трефилов и руководитель штаба Миссии Исполнительного комитета СНГ Евгений Козяк посетили Центральную избирательную комиссию Узбекистана. В ходе встречи с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым речь шла об имплементации в национальное законодательство и практику рекомендаций отчетов и заключений международных миссий по наблюдению за выборами в Узбекистане, совершенствовании правовой базы выборов и референдумов. Подчеркивалось, что рекомендации, содержащиеся в отчетах и заключениях международных организаций по итогам миссий по наблюдению за выборами, служат дальнейшему совершенствованию законодательства о выборах и референдумах, дальнейшему повышению их эффективности. По данным ЦИК Узбекистана, на выборах в Законодательную палату запланировано участие более 1 тысячи международных и зарубежных наблюдателей, в том числе из СНГ, ШОС и ОБСЕ.Низамходжаев представил подробную информацию о выборах в Законодательную палату и Кенгаши народных депутатов, которые состоятся на основе смешанной избирательной системы, рассказал о ее особенностях, а также преимуществах еще одного нововведения в национальной избирательной практике — информационной системы "E-Saylov". Отмечалось, что избирательная кампания набирает обороты, этот процесс последовательно координирует ЦИК в соответствии с порядком, определенным Избирательным кодексом, а в целях обеспечения прозрачности работы по подготовке и проведению выборов информация о порядке, этапах и сроках мероприятий доводится до избирателей и политических партий через официальный сайт Центральной избирательной комиссии и другие СМИ.В рамках подготовки к проведению парламентских выборов в Узбекистане запущен сайт "saylov.mfa.uz". Он позволяет подавать заявку в электронном виде на включение в список избирателей для голосования без необходимости постановки на консульский учет. Также в качестве дополнительного удобства граждане через данную платформу могут сменить выбранный ими избирательный участок по экстерриториальному принципу.

https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html

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