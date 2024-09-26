https://uz.sputniknews.ru/20240926/produkty-dlya-ukrepleniya-immuniteta-45845491.html
Нутрициолог перечислила продукты для укрепления иммунитета
Нутрициолог перечислила продукты для укрепления иммунитета
Sputnik Узбекистан
В сезон простуд иммунитет работает в усиленном режиме и нуждается в особой поддержке, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50-70%
2024-09-26T22:06+0500
2024-09-26T22:06+0500
2024-09-26T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
иммунитет
здоровье
продукты
еда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38103351_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_acc438610b24a65783041139e1c691eb.jpg
Дефицит витаминов и минералов снижает иммунитет. Это особенно ощущается в сезон простуд. Из каких продуктов можно получить необходимые для поддержки иммунной системы витамины и минералы, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.Специалист напомнила и о важности белка в рационе.В сезон простуд иммунитет работает в усиленном режиме и нуждается в особой поддержке, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50–70%. Поэтому в осенний рацион надо обязательно включить природные антибиотики – чеснок и лук, рекомендует эксперт.Не менее важны продукты, богатые цинком.В заключение нутрициолог посоветовала не забывать про теплые напитки: употребление горячего чая с медом и лимоном уменьшает симптомы простуды и сокращает ее длительность почти на 2 дня.
https://uz.sputniknews.ru/20240925/kak-otlichit-gripp-ot-orvi-45822387.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38103351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0f4a45690fa648990556ee568c6e529.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
продукты иммунитет укрепление сезон простуда
продукты иммунитет укрепление сезон простуда
Нутрициолог перечислила продукты для укрепления иммунитета
В сезон простуд иммунитет работает в усиленном режиме и нуждается в особой поддержке, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50–70%.
Дефицит витаминов и минералов снижает иммунитет. Это особенно ощущается в сезон простуд. Из каких продуктов можно получить необходимые для поддержки иммунной системы витамины и минералы, рассказала радио Sputnik
диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
"Осенью не обойтись без сезонных фруктов и овощей. Например, всего 200 граммов квашеной капусты в день обеспечивает 70% дневной нормы витамина С — главного защитника иммунитета. А один средний апельсин содержит около 70 мг этого витамина, что составляет 80% от рекомендованной дневной дозы", — отметила она.
Специалист напомнила и о важности белка в рационе.
"Белок — строительный материал для иммунных клеток. 100 граммов индейки содержат почти 30 граммов высококачественного белка. Это 60% от дневной нормы для взрослого человека", — уточнила Панова.
В сезон простуд иммунитет работает в усиленном режиме и нуждается в особой поддержке, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50–70%. Поэтому в осенний рацион надо обязательно включить природные антибиотики – чеснок и лук, рекомендует эксперт.
"Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Микробная патогенность", экстракт чеснока способен подавлять рост и размножение более 20 видов болезнетворных бактерий и вирусов. А одна средняя луковица содержит около 20 различных антибактериальных и антивирусных соединений", — добавила Панова.
Не менее важны продукты, богатые цинком.
"Этот минерал участвует в производстве белых кровяных клеток. Обратите внимание на тыквенные семечки, 100 г которых покрывают 30% дневной потребности в цинке", — рассказала Ольга Панова.
В заключение нутрициолог посоветовала не забывать про теплые напитки: употребление горячего чая с медом и лимоном уменьшает симптомы простуды и сокращает ее длительность почти на 2 дня.