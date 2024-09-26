https://uz.sputniknews.ru/20240926/produkty-dlya-ukrepleniya-immuniteta-45845491.html

Нутрициолог перечислила продукты для укрепления иммунитета

Нутрициолог перечислила продукты для укрепления иммунитета

Sputnik Узбекистан

В сезон простуд иммунитет работает в усиленном режиме и нуждается в особой поддержке, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50-70%

2024-09-26T22:06+0500

2024-09-26T22:06+0500

2024-09-26T22:06+0500

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Дефицит витаминов и минералов снижает иммунитет. Это особенно ощущается в сезон простуд. Из каких продуктов можно получить необходимые для поддержки иммунной системы витамины и минералы, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.Специалист напомнила и о важности белка в рационе.В сезон простуд иммунитет работает в усиленном режиме и нуждается в особой поддержке, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50–70%. Поэтому в осенний рацион надо обязательно включить природные антибиотики – чеснок и лук, рекомендует эксперт.Не менее важны продукты, богатые цинком.В заключение нутрициолог посоветовала не забывать про теплые напитки: употребление горячего чая с медом и лимоном уменьшает симптомы простуды и сокращает ее длительность почти на 2 дня.

https://uz.sputniknews.ru/20240925/kak-otlichit-gripp-ot-orvi-45822387.html

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