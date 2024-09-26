https://uz.sputniknews.ru/20240926/rosatom-predlojeniya-texnologiy-dlya-malomodulnyx-reaktorov-45850794.html
У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов — глава Узатома
У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов — глава Узатома
Sputnik Узбекистан
Директор Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Узбекистана участвует в Российской энергетической неделе.
2024-09-26T16:30+0500
2024-09-26T16:30+0500
2024-09-26T16:30+0500
российская энергетическая неделя
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узатом
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов. Об этом в ходе Российской энергетической недели рассказал глава Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Узбекистана (Агентство "Узатом") Азим Ахмедхаджаев. Также Ахмедхаджаев объяснил, почему Узбекистан выбрал маломодульные реакторы, перечислив факторы, повлиявшие на это решение. Российская энергетическая неделя проходит 26 – 28 сентября в Москве. Главная тема форума в этом году — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".
https://uz.sputniknews.ru/20240228/uzbekistan-rosatom-malyye-aes-obsujdeniye-42692865.html
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узбекистан модульные реакторы технологии
узбекистан модульные реакторы технологии
У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов — глава Узатома
Директор Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Узбекистана участвует в Российской энергетической неделе.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов. Об этом в ходе Российской энергетической недели рассказал глава Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Узбекистана (Агентство "Узатом") Азим Ахмедхаджаев.
"Что касается маломодульных реакторов, которые мы хотим реализовать. Мы посмотрели всю мировую практику, актуальна тема, которая развивается с большой перспективой для нас. Мы для себя четко осознали, что в данном контексте наилучшие предложения технологий есть у Росатома", — отметил он.
Также Ахмедхаджаев объяснил, почему Узбекистан выбрал маломодульные реакторы, перечислив факторы, повлиявшие на это решение.
"Это малая привязка к водным ресурсам, гибкость, возможность размещения оперативно в различных точках Узбекистана, исходя из тех регионов, в которых активно развивается промышленность", — сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит 26 – 28 сентября в Москве. Главная тема форума в этом году — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".