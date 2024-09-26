https://uz.sputniknews.ru/20240926/rosatom-predlojeniya-texnologiy-dlya-malomodulnyx-reaktorov-45850794.html

У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов — глава Узатома

У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов — глава Узатома

Sputnik Узбекистан

Директор Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Узбекистана участвует в Российской энергетической неделе.

2024-09-26T16:30+0500

2024-09-26T16:30+0500

2024-09-26T16:30+0500

российская энергетическая неделя

форум

росатом

узатом

азим ахмедхаджаев

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. У Росатома лучшие предложения технологий для маломодульных реакторов. Об этом в ходе Российской энергетической недели рассказал глава Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго Узбекистана (Агентство "Узатом") Азим Ахмедхаджаев. Также Ахмедхаджаев объяснил, почему Узбекистан выбрал маломодульные реакторы, перечислив факторы, повлиявшие на это решение. Российская энергетическая неделя проходит 26 – 28 сентября в Москве. Главная тема форума в этом году — "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".

https://uz.sputniknews.ru/20240228/uzbekistan-rosatom-malyye-aes-obsujdeniye-42692865.html

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