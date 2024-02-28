https://uz.sputniknews.ru/20240228/uzbekistan-rosatom-malyye-aes-obsujdeniye-42692865.html
Росатом обсуждает с Узбекистаном строительство малых АЭС
Росатом обсуждает с Узбекистаном строительство малых АЭС
Sputnik Узбекистан
Строительство малых атомных станций актуально для центральноазиатского региона, так как они не требуют больших вложений и расходуют небольшие объемы воды
2024-02-28T18:30+0500
2024-02-28T18:30+0500
2024-02-28T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Госкорпорация (ГК) "Росатом" и Узбекистан ведут обсуждение строительства малых АЭС. Об этом во время правительственного часа в Госдуме рассказал генеральный директор ГК Алексей Лихачев.Он отметил, что спрос на малые АЭС значительно вырос.Он также рассказал, что уже ведутся переговоры по проектам малых АЭС с рядом российских компаний, в числе которых "Норникель", "Газпромнефть", "Лукойл".Строительство малых атомных станций важно для центральноазиатского региона, поскольку они не требуют значительных вложений и расходуют небольшие объемы воды.Ранее Узбекистан и Росатом обсуждали возможность применения водосберегающей технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции.Напомним, что Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он рассказал, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.
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малые аэс строительство узбекистан росатом
малые аэс строительство узбекистан росатом
Росатом обсуждает с Узбекистаном строительство малых АЭС
Строительство малых атомных станций актуально для центральноазиатского региона, так как они не требуют больших вложений и расходуют небольшие объемы воды.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Госкорпорация (ГК) "Росатом" и Узбекистан ведут обсуждение строительства малых АЭС. Об этом во время правительственного часа в Госдуме рассказал генеральный директор ГК Алексей Лихачев.
Он отметил, что спрос на малые АЭС значительно вырос.
"Спрос на малые АЭС очень высокий и наши аналитики говорят, что в ближайшие 10-15 лет до 30-40 ГВт АЭС малой мощности будет создано на планете", — сказал Лихачев.
Он также рассказал, что уже ведутся переговоры по проектам малых АЭС с рядом российских компаний, в числе которых "Норникель", "Газпромнефть", "Лукойл".
"Ну и целым рядом стран — с Узбекистаном, Кыргызстаном, Мьянмой и рядом островных государств Юго-Восточной Азии", — добавил он.
Строительство малых атомных станций важно для центральноазиатского региона, поскольку они не требуют значительных вложений и расходуют небольшие объемы воды.
Ранее Узбекистан и Росатом обсуждали
возможность применения водосберегающей технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции.
Напомним, что Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он рассказал, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.