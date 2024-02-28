https://uz.sputniknews.ru/20240228/uzbekistan-rosatom-malyye-aes-obsujdeniye-42692865.html

Росатом обсуждает с Узбекистаном строительство малых АЭС

Росатом обсуждает с Узбекистаном строительство малых АЭС

Sputnik Узбекистан

Строительство малых атомных станций актуально для центральноазиатского региона, так как они не требуют больших вложений и расходуют небольшие объемы воды

2024-02-28T18:30+0500

2024-02-28T18:30+0500

2024-02-28T18:30+0500

узбекистан

россия

аэс

энергопроекты

росатом

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/13/25454604_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0cca8539cfa55fa4f2564191fe0e7a67.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Госкорпорация (ГК) "Росатом" и Узбекистан ведут обсуждение строительства малых АЭС. Об этом во время правительственного часа в Госдуме рассказал генеральный директор ГК Алексей Лихачев.Он отметил, что спрос на малые АЭС значительно вырос.Он также рассказал, что уже ведутся переговоры по проектам малых АЭС с рядом российских компаний, в числе которых "Норникель", "Газпромнефть", "Лукойл".Строительство малых атомных станций важно для центральноазиатского региона, поскольку они не требуют значительных вложений и расходуют небольшие объемы воды.Ранее Узбекистан и Росатом обсуждали возможность применения водосберегающей технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции.Напомним, что Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он рассказал, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

малые аэс строительство узбекистан росатом