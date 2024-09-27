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https://uz.sputniknews.ru/20240927/eaeu-yeek-biznes-45862354.html
Министр ЕЭК: бизнес — драйвер, обеспечивающий экономическую востребованность ЕАЭС
Министр ЕЭК: бизнес — драйвер, обеспечивающий экономическую востребованность ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Более половины предложений бизнеса, поступивших в ЕЭК в рамках оценки регулирующего воздействия учтены при разработке актов Комиссии.
2024-09-27T12:06+0500
2024-09-27T12:06+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Именно бизнес выступает драйвером, который обеспечивает экономическую востребованность ЕАЭС, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.Он отметил, что Комиссия прилагает максимум усилий для улучшения деловой среды в Евразийском экономическом союзе.Одним из основных инструментов совместной работы Комиссии с бизнес-сообществом он назвал процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК, внедренную с 2015 года. Министр подчеркнул, что более половины предложений бизнеса, поступивших в ЕЭК в рамках ОРВ, учтены при разработке актов Комиссии.По словам Султанова, важным шагом для развития предпринимательства является формирование единого рынка услуг в ЕАЭС, который уже охватывает 142 сектора. Создаются новые условия для трансграничного взаимодействия и увеличения взаимного товарооборота между странами-участницами.Говоря о том, какие преимуществах для бизнеса предоставляет реализуемая Комиссией цифровая повестка, министр привел в качестве примера проект по созданию Экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, направленный на развитие транзитного потенциала и оптимизацию логистических цепочек.
https://uz.sputniknews.ru/20240926/putin-rossiya-eaeu-vzaimodeystviye-45841995.html
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Министр ЕЭК: бизнес — драйвер, обеспечивающий экономическую востребованность ЕАЭС

12:06 27.09.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕАЭС 2023. Работа форума
ЕАЭС 2023. Работа форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Более половины предложений бизнеса, поступивших в ЕЭК в рамках оценки регулирующего воздействия, учтены при разработке актов Комиссии.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Именно бизнес выступает драйвером, который обеспечивает экономическую востребованность ЕАЭС, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.
Он отметил, что Комиссия прилагает максимум усилий для улучшения деловой среды в Евразийском экономическом союзе.

"Предприниматели, с одной стороны, являются основными бенефициарами от позитивных эффектов интеграции, а с другой стороны, именно бизнес выступает драйвером, который обеспечивает экономическую востребованность ЕАЭС", – сказал Султанов.

Одним из основных инструментов совместной работы Комиссии с бизнес-сообществом он назвал процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК, внедренную с 2015 года. Министр подчеркнул, что более половины предложений бизнеса, поступивших в ЕЭК в рамках ОРВ, учтены при разработке актов Комиссии.
"Наша совместная со странами работа по устранению барьеров и созданию условий для свободного доступа на рынки приносит свои плоды. С 2016 года мы устранили более 60 барьеров, что существенно облегчает жизнь предпринимателям", — добавил он.
По словам Султанова, важным шагом для развития предпринимательства является формирование единого рынка услуг в ЕАЭС, который уже охватывает 142 сектора. Создаются новые условия для трансграничного взаимодействия и увеличения взаимного товарооборота между странами-участницами.
Говоря о том, какие преимуществах для бизнеса предоставляет реализуемая Комиссией цифровая повестка, министр привел в качестве примера проект по созданию Экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, направленный на развитие транзитного потенциала и оптимизацию логистических цепочек.

"Также мы внедряем проект "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС", который обеспечит предпринимателям доступ к базе нормативно-технических документов в электронном виде. Это будет способствовать более быстрому выводу новой продукции на рынки в соответствии с актуальными обязательными требованиями благодаря переводу техрегламентов и стандартов в цифровой формат", — заключил Султанов.

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