https://uz.sputniknews.ru/20240927/eaeu-yeek-biznes-45862354.html

Министр ЕЭК: бизнес — драйвер, обеспечивающий экономическую востребованность ЕАЭС

Министр ЕЭК: бизнес — драйвер, обеспечивающий экономическую востребованность ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Более половины предложений бизнеса, поступивших в ЕЭК в рамках оценки регулирующего воздействия учтены при разработке актов Комиссии.

2024-09-27T12:06+0500

2024-09-27T12:06+0500

2024-09-27T12:06+0500

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Именно бизнес выступает драйвером, который обеспечивает экономическую востребованность ЕАЭС, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.Он отметил, что Комиссия прилагает максимум усилий для улучшения деловой среды в Евразийском экономическом союзе.Одним из основных инструментов совместной работы Комиссии с бизнес-сообществом он назвал процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК, внедренную с 2015 года. Министр подчеркнул, что более половины предложений бизнеса, поступивших в ЕЭК в рамках ОРВ, учтены при разработке актов Комиссии.По словам Султанова, важным шагом для развития предпринимательства является формирование единого рынка услуг в ЕАЭС, который уже охватывает 142 сектора. Создаются новые условия для трансграничного взаимодействия и увеличения взаимного товарооборота между странами-участницами.Говоря о том, какие преимуществах для бизнеса предоставляет реализуемая Комиссией цифровая повестка, министр привел в качестве примера проект по созданию Экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, направленный на развитие транзитного потенциала и оптимизацию логистических цепочек.

https://uz.sputniknews.ru/20240926/putin-rossiya-eaeu-vzaimodeystviye-45841995.html

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