https://uz.sputniknews.ru/20240927/kakie-obekty-postroyat-v-novom-tashkente-buxare-i-xive-45859590.html

Стало известно, какие объекты построят в Новом Ташкенте, Бухаре и Хиве

Стало известно, какие объекты построят в Новом Ташкенте, Бухаре и Хиве

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана дал указания по совершенствованию проектов и повышению качества проводимых работ

2024-09-27T09:51+0500

2024-09-27T09:51+0500

2024-09-27T10:37+0500

общество

узбекистан

строительство

новый ташкент

бухара

хива

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сферах строительства, образования, туризма и промышленности, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Строительство первых сооружений в Новом Ташкенте началось 3 апреля текущего года. Глава государства подчеркнул символичность того, что грандиозный проект начинается с возведения центров науки и духовности. По его словам, это станет основой и примером идеи построения просвещенного общества. Еще одна точка роста Нового Ташкента — река Чирчик. Для создания достойных условий для жителей и гостей планируют создать рекреационную зону на участке протяженностью около 6 километров. Для этого побережье благоустроят и озеленят, на территории построят гостиницы, оздоровительные и развлекательные заведения. В Бухаре появится новый кампус для университета. В настоящее время в Бухарском государственном университете обучаются более 21 тыс. молодых людей, в нем 10 факультетов и 8 общежитий. Однако здания расположены в разных районах города, что создает неудобство преподавателям и студентам. Новый кампус постоят на окраине Бухары. Хива — одно из главных туристических направлений республики. Чтобы создать еще больше удобств для гостей древнего города, планируют построить путепровод рядом с железнодорожным вокзалом. Эта 450-метровая дорога позволит организовать отдельное движение транспорта, а пешеходы смогут безопасно передвигаться между вокзалом и Ичан-Калой — исторической, огороженной крепостью во внутренней части Хивы, которой более 2 500 лет. Президенту рассказали также о подготовке к 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в 2025 году Самарканде. Глава государства дал указания по совершенствованию проектов и повышению качества проводимых работ. Также речь шла о реализации инвестпрограмм в Ташкенте. Отмечалось, что за прошедший период текущего года освоено инвестиций на сумму $2 млрд долларов. Сдано в эксплуатацию около 200 промышленных проектов, создано более 25 тыс. рабочих мест. В частности, в технопарке Янгихаетского района строят 46 предприятий. Президент подчеркнул необходимость своевременного запуска запланированных проектов к концу года и важность энергосбережения.

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