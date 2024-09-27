https://uz.sputniknews.ru/20240927/mirziyoev-nagradil-gruppu-medikov--podrobnosti-45861560.html

Мирзиёев наградил группу медиков — подробности

Мирзиёев наградил группу медиков — подробности

Sputnik Узбекистан

Указ президента предусматривает присвоение почетных званий, а также награждение орденами и медалями работников Республиканского центра хирургии имени Вахидова.

2024-09-27T10:56+0500

2024-09-27T10:56+0500

2024-09-27T10:56+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

медики

республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика в.вахидова

юбилей

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении врачей в честь 50-летия Республиканского научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В соответствии с Указом почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган согликни саклаш ходими" присвоено: орденом "Саломатлик" II степени награждены: орденом "Дустлик" награждены: медалью "Соглом турмуш" награждены: Таким образом глава республики отметил их многолетний плодотворный труд по развитию системы здравоохранения страны в соответствии с международными стандартами, достойный вклад в совершенствование специализированной медицинской помощи, широкое внедрение в сферу современных методов лечения и передового зарубежного опыта.

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Sputnik Узбекистан

мирзиёев награждение медики республиканский научно-практический медицинский центра хирургии имени академика вахидова