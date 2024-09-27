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https://uz.sputniknews.ru/20240927/mirziyoev-nagradil-gruppu-medikov--podrobnosti-45861560.html
Мирзиёев наградил группу медиков — подробности
Мирзиёев наградил группу медиков — подробности
Sputnik Узбекистан
Указ президента предусматривает присвоение почетных званий, а также награждение орденами и медалями работников Республиканского центра хирургии имени Вахидова.
2024-09-27T10:56+0500
2024-09-27T10:56+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
награждение
медики
республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика в.вахидова
юбилей
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении врачей в честь 50-летия Республиканского научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В соответствии с Указом почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган согликни саклаш ходими" присвоено: орденом "Саломатлик" II степени награждены: орденом "Дустлик" награждены: медалью "Соглом турмуш" награждены: Таким образом глава республики отметил их многолетний плодотворный труд по развитию системы здравоохранения страны в соответствии с международными стандартами, достойный вклад в совершенствование специализированной медицинской помощи, широкое внедрение в сферу современных методов лечения и передового зарубежного опыта.
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мирзиёев награждение медики республиканский научно-практический медицинский центра хирургии имени академика вахидова
мирзиёев награждение медики республиканский научно-практический медицинский центра хирургии имени академика вахидова

Мирзиёев наградил группу медиков — подробности

10:56 27.09.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Указ президента предусматривает присвоение почетных званий, а также награждение орденами и медалями работников Республиканского центра хирургии имени Вахидова.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении врачей в честь 50-летия Республиканского научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В соответствии с Указом
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган согликни саклаш ходими" присвоено:
Исмаилову Сайдимураду Ибрагимовичу — директору Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
орденом "Саломатлик" II степени награждены:
Гуламов Олимжон Мирзахитович — заведующий отделением торакоабдоминальной онкохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
Мадгазиев Олег Рахматович — врач отделения торакоабдоминальной хирургии Ферганского областного многопрофильного медицинского центра;
Хайбуллина Зарина Руслановна — заведующая отделением клинической биохимии и микробиологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
Хайдаров Алишер Эркинович — заведующий отделением кардиоанестезиологии, кардиореанимации и искусственного кровообращения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
Ярбеков Рустам Раимкулович — заведующий отделением хирургии ишемической болезни сердца и ее осложнений, кардиохирург Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
орденом "Дустлик" награждены:
Рустамова Франгис Камрановна — младший медицинский работник отделения консультативной поликлиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
Шуваева Ольга Владимировна — заведующая медицинским архивом Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
медалью "Соглом турмуш" награждены:
Джураева Нигора Мухсумовна — заведующая отделением магнитно-резонансной и компьютерной томографии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова;
Кадиров Марат Жалгасович — врач хирургического отделения многопрофильного медицинского центра Республики Каракалпакстан имени У. Халмуратова.
Таким образом глава республики отметил их многолетний плодотворный труд по развитию системы здравоохранения страны в соответствии с международными стандартами, достойный вклад в совершенствование специализированной медицинской помощи, широкое внедрение в сферу современных методов лечения и передового зарубежного опыта.
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