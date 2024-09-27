https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-i-egipet-namereny-sozdat-sovmestnuyu-torgovuyu-palatu-45870365.html

Узбекистан и Египет намерены создать совместную торговую палату

Узбекистан и Египет намерены создать совместную торговую палату

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили возможность реализации совместных проектов по повышению экспортного потенциала двух стран и внедрение современных технологий в ключевые отрасли экономики

2024-09-27T16:37+0500

2024-09-27T16:37+0500

2024-09-27T16:48+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан и Египет начали переговоры по созданию совместной торговой палаты, сообщает пресс-служба Узтекстильпрома. Ее основными задачами станут развитие торговых отношений, привлечение прямых иностранных инвестиций, а также стимулирование сотрудничества в таких сферах, как текстильная промышленность, туризм, кожевенное производство и фармацевтика. В ходе встречи представителей МИД Египта, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Ассоциации "Узтекстильпром" также обсудили возможности реализации совместных проектов, направленных на повышение экспортного потенциала двух стран и внедрение современных технологий в ключевые отрасли экономики.Товарооборот между Узбекистаном и Египтом за январь – август 2024-го увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. В рамках совместного инвестиционного портфеля реализуется 18 проектов общей стоимостью более $1,5 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20240918/posol-egipta-zavershaet-dipmissiyu-v-uzbekistane-45725835.html

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