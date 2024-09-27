https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-prava-cheloveka-45867454.html
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области защиты прав человека
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области защиты прав человека
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность по взаимодействию посольства РУз в Москве и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ по защите прав и интересов узбекистанцев
2024-09-27T15:36+0500
2024-09-27T15:36+0500
2024-09-27T15:36+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
права человека
общество
омбудсмен
посольство республики узбекистан в рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45866896_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_de163be3785b742d4755ee37f94d1ce0.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Взаимодействие в сфере защиты прав и интересов граждан двух государств обсудили посол Узбекистана Ботиржон Асадов и Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в РФ Татьяна Москалькова, сообщается на сайте российского омбудсмена. Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала об эффективности совместной работы с узбекской коллегой Ферузой Эшматовой. Стороны договорились, что посольство Узбекистана и аппарат УПЧ в РФ будут взаимодействовать в вопросах защиты прав и интересов узбекистанцев.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45866896_114:0:1166:789_1920x0_80_0_0_49e39d423bdb4adb8bf24eb0e062e5cf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия сотрудничество права человека
узбекистан россия сотрудничество права человека
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области защиты прав человека
Достигнута договоренность по взаимодействию Посольства РУз в Москве и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ по защите прав и интересов узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Взаимодействие в сфере защиты прав и интересов граждан двух государств обсудили посол Узбекистана Ботиржон Асадов и Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в РФ Татьяна Москалькова, сообщается
на сайте российского омбудсмена.
"Россию и Узбекистан связывают многие годы дружбы и сотрудничества", — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала об эффективности совместной работы с узбекской коллегой Ферузой Эшматовой.
Стороны договорились, что посольство Узбекистана и аппарат УПЧ в РФ будут взаимодействовать в вопросах защиты прав и интересов узбекистанцев.