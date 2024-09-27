https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-prava-cheloveka-45867454.html

Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области защиты прав человека

Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области защиты прав человека

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность по взаимодействию посольства РУз в Москве и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ по защите прав и интересов узбекистанцев

2024-09-27T15:36+0500

2024-09-27T15:36+0500

2024-09-27T15:36+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

права человека

общество

омбудсмен

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Взаимодействие в сфере защиты прав и интересов граждан двух государств обсудили посол Узбекистана Ботиржон Асадов и Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в РФ Татьяна Москалькова, сообщается на сайте российского омбудсмена. Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала об эффективности совместной работы с узбекской коллегой Ферузой Эшматовой. Стороны договорились, что посольство Узбекистана и аппарат УПЧ в РФ будут взаимодействовать в вопросах защиты прав и интересов узбекистанцев.

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