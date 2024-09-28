https://uz.sputniknews.ru/20240928/kaksputnikpro-pomogaet-jurnalistam-byt-na-shag-vperedi-45880688.html

Медиа и технологии в фокусе: как "SputnikPro" помогает журналистам быть на шаг впереди

Медиа и технологии в фокусе: как "SputnikPro" помогает журналистам быть на шаг впереди

Sputnik Узбекистан

Виртуальная студия, фотосъемка в экстремальных условиях и искусственный интеллект — ключевые темы модуля

2024-09-28T12:12+0500

2024-09-28T12:12+0500

2024-09-28T12:12+0500

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik, Михаил Воробьев. Заключительный в 2024 году модуль программы "SputnikPro на Зубовском" состоялся с 23 по 27 сентября в стенах международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.Журналисты и блогеры из стран ближнего зарубежья воспользовались уникальной возможностью повысить свои профессиональные навыки, пообщавшись с лучшими специалистами.В этот раз в столицу России для участия в модуле приехали 12 человек: по трое - из Казахстана и Узбекистана, по двое – из Беларуси и Кыргызстана, и по одному из Азербайджана и Южной Осетии.Половина из них, в том числе блогер Дилшод Хошимов и внештатный корреспондент мэрии Ташкента, PR-специалист Фируза Гафурова, впервые участвуют в программе, в то время как для остальных, включая сотрудника "Курсив Медиа Узбекистан" и пресс-службы "Узгидромета" Тимура Темирова, это уже второй опыт.Среди спикеров, выступивших перед участниками программы – заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева, исполнительный директор Кирилл Вышинский и телеведущий Армен Гаспарян.Специалисты поделились с гостями знаниями о создании и ведении telegram-каналов, работе в соцсетях, видеосъемке, монтаже, правовых и этических аспектах деятельности журналиста.Опытный фотокорреспондент агентства "РИА Новости" Сергей Бобылев продемонстрировал участникам некоторые из своих наиболее успешных кадров. Он поделился особенностями работы с фотоаппаратом в руках на спортивных мероприятиях, в том числе под водой и на инаугурации президента. Нередко ему приходилось работать в экстремальных условиях: вести съемку с дрона в зоне СВО и в Карабахе, делать кадры во время жестокого теракта в "Крокусе".Руководитель проектов Павел Андрюшин впервые предоставил участникам "SputnikPro на Зубовском" возможность опробовать виртуальную студию, которая использует VR-технологии для создания и управления сценами и декорациями. Она применяется для производства общественно-политических программ, новостей и прогнозов погоды.В центре внимания модуля осталась и тема искусственного интеллекта. Для участников она уже не нова: если год назад многие впервые слышали об этой технологии, то теперь за их плечами уже солидный опыт ее использования. Гости свободно ориентируются в терминах, знают плюсы и минусы тех или иных нейросетей. Делятся своим опытом: в каких случаях на нейросеть можно положиться, а когда делать этого лучше не стоит.Те, кто уже второй раз принимают участие в модуле, отмечают, что их прошлогодняя поездка в Москву сделала их работу более продуктивной и простой. Многим удалось по-новому взглянуть на журналистику, скорректировать подходы к работе. Результаты не заставили себя долго ждать.Россия – флагман развития медиа и медиатехнологий на постсоветском пространстве, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Кирилл Вышинский.Проект "SputnikPro на Зубовском" был организован в 2023 году. Иностранных гостей стали приглашать на обучение в Москву. С тех пор состоялось уже восемь модулей, включавших в себя пятидневную программу из лекций, мастер-классов и практических занятий. Всего за два года в них приняло участие 64 слушателя, 32 из которых прошли обучение в двух сезонах проекта.

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