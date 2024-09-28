https://uz.sputniknews.ru/20240928/mirziyoyev-uchitelya-ukaz-nagrajdeniye-45877885.html

Мирзиёев наградил учителей и наставников в связи с их профессиональным праздником

Мирзиёев наградил учителей и наставников в связи с их профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Особо отличившиеся работники сферы образования и воспитания удостоены почетных званий, орденов и медалей.

2024-09-28T11:07+0500

2024-09-28T11:07+0500

2024-09-28T11:14+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

учителя

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников", сообщает пресс-служба президента Узбекистана. почетное звание "Узбекистон Республикаси халк укитувчиси" присвоено: почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган халк таълими ходими" присвоено: почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" присвоено: почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" присвоено: орденом "Мехнат шухрати" награждены: орденом "Дустлик" награждены: орденом "Соглом авлод учун" II степени награждены: медалью "Соглом турмуш" награждены: медалью "Шухрат" награждены: Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в развитие системы образования и воспитания в стране, эффективную реализацию реформ в сфере, широкое внедрение в учебный процесс национального и передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и другие заслуги.

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