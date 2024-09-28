Мирзиёев наградил учителей и наставников в связи с их профессиональным праздником
11:07 28.09.2024 (обновлено: 11:14 28.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
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Особо отличившиеся работники сферы образования и воспитания удостоены почетных званий, орденов и медалей.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк укитувчиси" присвоено:
Абдурахмановой Озоде Дехканбоевне — учителю биологии средней общеобразовательной школы №25 Куйичирчикского района, Ташкентская область;
Акрамову Набижону Курбоновичу — учителю математики специализированной школы-интерната №3 Мархаматского района, Андижанская область;
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган халк таълими ходими" присвоено:
Матмуратову Ихтиёру Курбонбоевичу — учителю математики специализированной школы-интерната Шаватского района, Хорезмская область;
Раупову Илёсу Ахадовичу — учителю физики средней общеобразовательной школы №27 Гиждуванского района, Бухарская область;
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" присвоено:
Ачиловой Манзуре Шералиевне — преподавателю математики академического лицея при Каршинском инженерно-экономическом институте, Кашкадарьинская область;
Каримову Суюну Амировичу — профессору кафедры узбекского языкознания Самаркандского государственного университета, Самаркандская область;
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" присвоено:
Мендибаеву Бахраму Рустамовичу — старшему тренеру по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам;
орденом "Мехнат шухрати" награждены:
Кувандикова Джамила Яхшибаевна — учитель класса фортепиано детской школы музыки и искусств №1 города Навои, Навоийская область;
Мирзахмедов Мирфазил Абдилхакович — ведущий специалист Научно-практического центра педагогического мастерства и международной оценки при Агентстве специализированных образовательных учреждений РУз;
Рапикова Хафиза Каюмбердиевна — воспитатель дома "Мехрибонлик" №22 имени А.П.Хлебушкиной, город Ташкент;
Хомидов Дилшодбек Боходирович — учитель физики негосударственного образовательного учреждения "Академик Саримсаков" Шахриханского района, Андижанская область;
орденом "Дустлик" награждены:
Азаматова Галина Рауфовна — директор негосударственной дошкольной образовательной организации "Kiddie" Пахтакорского района, Джизакская область;
Ахмедова Замира Одиловна — воспитатель дошкольной образовательной организации №35 Чустского района, Наманганская область;
Болтаева Камбар Абдуллаевна — учитель биологии Президентской школы в городе Бухаре, Бухарская область;
Гэдди Мишель Дениза — доцент Университета "Янги Узбекистон";
Ким Зинаида Константиновна — ведущий специалист управления подготовки педагогических кадров и профессионального развития министерства дошкольного и школьного образования РУз;
Маджидов Ином Уришевич — ректор Национального университета Узбекистана;
Машраббекова Азиза Машраббековна — профессор кафедры Центральной Азии Ханкукского университета иностранных языков Республики Корея;
Мирошкина Ольга Юрьевна — учитель немецкого языка специализированной школы №60 Мирабадского района, город Ташкент;
Муминов Сидикжон Мирсобирович — профессор кафедры языкознания Ферганского государственного университета, Ферганская область;
Мунтеева Гулнара Узакбаевна — преподаватель кафедры народного творчества Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Каракалпакстан;
Намазова Кизларсара Муратовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №7 Джаркурганского района, Сурхандарьинская область;
Степанова Ольга Анатольевна — учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №21 Пахтачийского района, Самаркандская область;
Тойчубаева Айсулу Маматбековна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №10 Ходжаабадского района, Андижанская область;
Турдиева Ирода Гайратовна — учитель английского языка средней общеобразовательной школы №96 Китабского района, Кашкадарьинская область;
Уразалиев Абдуназар Норкулович — мастер производственного обучения профессиональной школы №1 Баяутского района, Сырдарьинская область;
Хабибуллина Винера Салиховна — учитель математики средней общеобразовательной школы №14 Зангиатинского района, Ташкентская область;
орденом "Соглом авлод учун" II степени награждены:
Абдурахманова Икболхон Юлчиевна — преподаватель биологии академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте;
Алматов Тура Жураевич — преподаватель специального предмета Кумкурганского агротехнологического техникума, Сурхандарьинская область;
Астанов Салих Хусенович — профессор кафедры точных наук Бухарского инженерно-технологического института, Бухарская область;
Ашурова Санобархон Юлдашевна — начальник отдела инновационных проектов, трансфера науки и образовательных технологий Института развития профессионального образования;
Бокиев Акрам Васиевич — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы №75 Яккабагского района, Кашкадарьинская область;
Ибрагимов Рустам Асадович — учитель класса чанга Джизакской специализированной школы искусств, Джизакская область;
Олимова Анарая Джурахановна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №20 Юкаричирчикского района, Ташкентская область;
Полвонова Юлдузхон Сапарбоевна — учитель математики творческой школы имени Мухаммада Ризо Огахий, Хорезмская область;
Раззоков Шамсиддин Эргашевич — учитель истории средней общеобразовательной школы №6 Мингбулакского района, Наманганская область;
Рафиев Хамракул Талибович — профессор Самаркандского филиала Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, Самаркандская область;
Рихсиева Гулчехра Шовкатовна — ректор Ташкентского государственного университета востоковедения;
Султонова Мухайё Ёкуббековна — учитель химии средней общеобразовательной школы №24 Касансайского района, Наманганская область;
Таджитдинова Феруза Рахманкуловна — исполнительный директор академического лицея при Навоийском государственном горно-технологическом университете, Навоийская область;
Турдимуратова Зулфия Ешановна — учитель каракалпакского языка и литературы средней общеобразовательной школы №9 Муйнакского района, Каракалпакстан;
Ширинов Хуршид Хасанович — учитель физики Президентской школы в городе Ташкенте;
медалью "Соглом турмуш" награждены:
Аллаберганова Нилуфар Илёсовна — учитель английского языка специализированной школы №4 Кошкупырского района, Хорезмская область;
Арипова Гулнара Талибовна — тренер по стрельбе из лука Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта;
Казакова Дилфуза Рейимбаевна — руководитель кружка по изобразительному искусству детской школы "Баркамол авлод" Каракалпакстан;
Кимсанова Сайидахон Эсоновна — учитель технологии средней общеобразовательной школы №11 Кувинского района, Ферганская область;
Мамадалиев Яшаржон Машрабович — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы №42 Нарынского района, Наманганская область;
Раджабова Мухаббат Тошпулатовна — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №13 Сардобинского района, Сырдарьинская область;
Самадова Сабина Сабировна — директор негосударственной дошкольной образовательной организации "Kids Akademy" Карманинского района, Навоийская область;
Ташмухамедова Шахноз Рафиковна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №186 Шайхантохурского района, город Ташкент;
Худоймуродова Хилола Мухиддиновна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №36 Кызирыкского района, Сурхандарьинская область;
медалью "Шухрат" награждены:
Алламбергенова Гулшийра Атамуратовна — учитель математики средней общеобразовательной школы №26 Ходжейлийского района, Каракалпакстан;
Атажонова Саидахон Бораталиевна — заведующая кафедрой информационных технологий Андижанского машиностроительного института, Андижанская область;
Бердиева Умидахон Осимжоновна — директор негосударственного образовательного учреждения "Humo School Academy" Яккасарайского района, город Ташкент;
Бойкобилова Дилрабо Соатмуродовна — учитель биологии специализированной школы №17 Бандиханского района, Сурхандарьинская область;
Буранов Журабек Расулович — учитель информатики средней общеобразовательной школы №12 Термезского района, Сурхандарьинская область;
Валиева Зиёда Абдужабборовна — руководитель семейного детского дома "Бахтли келажак сари қадам" Ферганского района, Ферганская область;
Вахобова Озода Холмуродовна — воспитатель дошкольной образовательной организации №10 Тайлакского района, Самаркандская область;
Давронова Дилрабо Шермаматовна — директор Самаркандского городского филиала Ассоциации "SOS – детские деревни Узбекистана", Самаркандская область;
Исаева Барно Абдужаббаровна — заведующая кафедрой театра и киноискусства Республиканского колледжа музыки и искусства;
Исмаилова Эрешгул Жораевна — библиотекарь средней общеобразовательной школы №3 Караулбазарского района, Бухарская область;
Каримов Абдурашид Мусахонович — доцент кафедры химии Наманганского государственного университета, Наманганская область;
Кодирова Хавохон Гулямовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №5 города Ферганы, Ферганская область;
Кориев Рустам Умаржон угли — руководитель негосударственной некоммерческой организации "Ибрат фарзандлари" города Ташкента;
Курбанов Онгарбай Хожанбергенович — учитель физики Президентской школы в городе Нукусе, Каракалпакстан;
Курбонов Журабек Абдувохидович — учитель химии специализированной школы Улугнарского района, Андижанская область;
Кунишева Гулчехра Асадовна — учитель физики средней общеобразовательной школы №66 Бахмальского района, Джизакская область;
Махаматкулова Сайёра Абдуллаевна — учитель информатики специализированной школы №72 Уртачирчикского района, Ташкентская область;
Музаффорова Ойгул Курбанбоевна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №29 Гулистанского района, Сырдарьинская область;
Муминова Дилноза Пардакуловна — учитель географии средней общеобразовательной школы №234 Алмазарского района, город Ташкент;
Насимов Бекзод Шермухаммад угли — учитель информатики Президентской школы в городе Джизаке, Джизакская область;
Нишанбаев Сабир Зарипбаевич — заведующий лабораторией Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан;
Нуралиева Нилуфархон Содикжоновна — воспитатель дома-интерната для детей с инвалидностью "Мурувват" Кургантепинского района, Андижанская область;
Нурмаматова Чарос Курбоновна — учитель немецкого языка средней общеобразовательной школы №22 Акдарьинского района, Самаркандская область;
Очилов Анвар Жонпулатович — учитель математики специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, город Ташкент;
Парпиева Нигора Назировна — учитель химии специализированной школы города Кувасая, Ферганская область;
Пулатов Гайбулла Жололович — учитель биологии специализированной школы-интерната №5 Чартакского района, Наманганская область;
Ражабова Сарвиноз Юнусовна — учитель химии средней общеобразовательной школы №1 Жондорского района, Бухарская область;
Розиков Ойбек Баходирович — учитель физики средней общеобразовательной школы №21 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область;
Сабирова Мухайё Хусниддиновна — логопед дома-интерната для детей с инвалидностью "Мурувват" №1 Алмазарского района, город Ташкент;
Саидмурадов Шухрат Алишерович — учитель допризывной начальной подготовки средней общеобразовательной школы №9 Ташкентского района, Ташкентская область;
Самадов Сардор Сабирович — учитель химии специализированной школы №11 города Навои, Навоийская область;
Тагаймуратов Абдуваит Абдимуратович — учитель родного языка и литературы творческой школы имени Абдуллы Кадыри, город Ташкент;
Тангиров Хуррам Эргашевич — доцент кафедры информатики и цифровых образовательных технологий Джизакского государственного педагогического университета, Джизакская область;
Тоиров Олимжон Зувурович — заведующий кафедрой электромашин Ташкентского государственного технического университета;
Тулкибаева Фируза Калбаевна — директор средней общеобразовательной школы №19 Канимехского района, Навоийская область;
Туляганова Дилфуза Юлдашовна — мастер производственного обучения профессиональной школы Кибрайского района, Ташкентская область;
Тухтамуродов Элбек Дилмуродович — учитель математики специализированной школы-интерната №1 города Карши, Кашкадарьинская область;
Халиков Азамат Кахрамонович — учитель основ государства и права специализированной школы-интерната для незрячих детей №18 города Карши, Кашкадарьинская область;
Хашимова Сабохат Абдуллаевна — профессор кафедры изучения языков Университета общественной безопасности РУз;
Худойбердиева Ойтулу Муртазакуловна — учитель географии средней общеобразовательной школы №13 Миришкорского района, Кашкадарьинская область;
Шадияров Алишер Эшпулатович — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №6 Дустликского района, Джизакская область;
Шихназарова Садокат Умаржан кизи — преподаватель специального предмета техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино города Хивы, Хорезмская область;
Эргашева Гули Исмоил кизи — декан факультета английской филологии Узбекского государственного университета мировых языков;
Эштураев Хушбок Чоршанбиевич — учитель математики специализированной школы Шерабадского района, Сурхандарьинская область;
Юлдашев Джамшид Абдималикович — учитель физики средней общеобразовательной школы №20 Учкудукского района, Навоийская область.
Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в развитие системы образования и воспитания в стране, эффективную реализацию реформ в сфере, широкое внедрение в учебный процесс национального и передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и другие заслуги.