https://uz.sputniknews.ru/20240928/narbaeva-vstretilas-s-predsedatelem-vsekitayskoy-federatsii-jenschin--chto-obsudili-45877110.html
Нарбаева встретилась с председателем Всекитайской федерации женщин — что обсудили
Нарбаева встретилась с председателем Всекитайской федерации женщин — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса находится с визитом в Китае.
2024-09-28T09:50+0500
2024-09-28T09:50+0500
2024-09-28T09:50+0500
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
встреча
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В рамках официального визита в КНР председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Ицинь, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана. Речь шла об исторических дружеских отношениях двух стран и взаимном сотрудничестве, которые укрепляются с каждым годом, реализации важных договоренностей, достигнутых между главами государств. В планах — продолжить реализацию совместных программ, направленных на укрепление здоровья матери и ребенка, организовать тренинги для повышения знаний и навыков активных женщин.
https://uz.sputniknews.ru/20240919/narbayeva-vystupleniye-yevraziyskiy-jenskiy-forum-45736791.html
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танзила нарбаева сенат олий мажлиса визит китай
танзила нарбаева сенат олий мажлиса визит китай
Нарбаева встретилась с председателем Всекитайской федерации женщин — что обсудили
Делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса находится с визитом в Китае.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
В рамках официального визита в КНР председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Ицинь, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.
Речь шла об исторических дружеских отношениях двух стран и взаимном сотрудничестве, которые укрепляются с каждым годом, реализации важных договоренностей, достигнутых между главами государств.
"Стороны также уделили внимание работе по обеспечению активного участия женщин в жизни государства и общества, в том числе во всех сферах экономики. Состоялся обмен мнениями относительно активного обмена опытом и внедрения программ сотрудничества", — говорится в сообщении.
В планах — продолжить реализацию совместных программ, направленных на укрепление здоровья матери и ребенка, организовать тренинги для повышения знаний и навыков активных женщин.