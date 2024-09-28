https://uz.sputniknews.ru/20240928/narbaeva-vstretilas-s-predsedatelem-vsekitayskoy-federatsii-jenschin--chto-obsudili-45877110.html

Нарбаева встретилась с председателем Всекитайской федерации женщин — что обсудили

Нарбаева встретилась с председателем Всекитайской федерации женщин — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса находится с визитом в Китае.

2024-09-28T09:50+0500

2024-09-28T09:50+0500

2024-09-28T09:50+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

встреча

кнр

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В рамках официального визита в КНР председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Ицинь, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана. Речь шла об исторических дружеских отношениях двух стран и взаимном сотрудничестве, которые укрепляются с каждым годом, реализации важных договоренностей, достигнутых между главами государств. В планах — продолжить реализацию совместных программ, направленных на укрепление здоровья матери и ребенка, организовать тренинги для повышения знаний и навыков активных женщин.

https://uz.sputniknews.ru/20240919/narbayeva-vystupleniye-yevraziyskiy-jenskiy-forum-45736791.html

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танзила нарбаева сенат олий мажлиса визит китай