В Узбекистане интересы женщин возведены в ранг госполитики — Танзила Нарбаева
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената выступила с докладом на церемонии открытия пленарного заседания, организованного в рамках IV Евразийского женского форума
© Сенат Олий Мажлиса
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Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана выступила на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистане интересы женщин возведены в ранг госполитики. Об этом председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева рассказала на пленарном заседании IV Евразийского женского форума, сообщает пресс-служба верхней палаты.
"За последние 7 лет в республике количество женщин-руководителей увеличилось с 27 до 35%, а в парламентской деятельности — до 32%, что соответствует рекомендациям ООН", — отметила Нарбаева.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената выступила с докладом на церемонии открытия пленарного заседания, организованного в рамках IV Евразийского женского форума
Председатель Сената выступила с докладом на церемонии открытия пленарного заседания, организованного в рамках IV Евразийского женского форума
© Сенат Олий Мажлиса
В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса также остановилась на реализации комплексной программы по расширению участия женщин во всех сферах жизни и Стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года, рассказала о том, какое внимание уделяется повышению экономической активности женщин и охвату девушек высшим образованием, отдельно отметила активное участие женщин в системе госуправления.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената выступила с докладом на церемонии открытия пленарного заседания, организованного в рамках IV Евразийского женского форума
Председатель Сената выступила с докладом на церемонии открытия пленарного заседания, организованного в рамках IV Евразийского женского форума
© Сенат Олий Мажлиса
Нарбаева также сообщила об изменениях в национальном законодательстве: на предстоящих в этом году парламентских выборах минимальную квоту на количество кандидатов-женщин, выдвигаемых от политических партий, повысили до 40%.
Она подчеркнула, что результаты проводимых реформ признают на международном уровне. Так, в 2024 году Всемирный банк в своем докладе "Женщины, бизнес и закон" включил Узбекистан в топ-пять (среди 190) стран, достигших наибольшего прогресса в обеспечении гендерного равенства.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18 – 20 сентября. Он организован Советом Федерации РФ и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.
В этом году в форуме участвуют более 1 500 человек из 126 стран. Тема встречи — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество".