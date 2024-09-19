https://uz.sputniknews.ru/20240919/narbayeva-vystupleniye-yevraziyskiy-jenskiy-forum-45736791.html

В Узбекистане интересы женщин возведены в ранг госполитики — Танзила Нарбаева

В Узбекистане интересы женщин возведены в ранг госполитики — Танзила Нарбаева

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана выступила на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума.

2024-09-19T13:00+0500

2024-09-19T13:00+0500

2024-09-19T13:00+0500

узбекистан

председатель

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

форум

санкт-петербург

выступление

общество

россия

евразия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45731302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_318d64d69983c2b0afcd06fcb1c31de7.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистане интересы женщин возведены в ранг госполитики. Об этом председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева рассказала на пленарном заседании IV Евразийского женского форума, сообщает пресс-служба верхней палаты. В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса также остановилась на реализации комплексной программы по расширению участия женщин во всех сферах жизни и Стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года, рассказала о том, какое внимание уделяется повышению экономической активности женщин и охвату девушек высшим образованием, отдельно отметила активное участие женщин в системе госуправления. Нарбаева также сообщила об изменениях в национальном законодательстве: на предстоящих в этом году парламентских выборах минимальную квоту на количество кандидатов-женщин, выдвигаемых от политических партий, повысили до 40%. Она подчеркнула, что результаты проводимых реформ признают на международном уровне. Так, в 2024 году Всемирный банк в своем докладе "Женщины, бизнес и закон" включил Узбекистан в топ-пять (среди 190) стран, достигших наибольшего прогресса в обеспечении гендерного равенства.Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18 – 20 сентября. Он организован Советом Федерации РФ и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.В этом году в форуме участвуют более 1 500 человек из 126 стран. Тема встречи — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество".

https://uz.sputniknews.ru/20240919/putin-vystupleniye-yevraziyskiy-jenskiy-forum-45735065.html

узбекистан

санкт-петербург

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

танзила нарбаева председатель сенат олий мажлиса выступление евразийский женский форум