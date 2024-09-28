https://uz.sputniknews.ru/20240928/uzbekistan-indoneziya-mid-memorandum-45883641.html

МИД Узбекистана и Индонезии планируют создать Комитет по двусторонним консультациям

МИД Узбекистана и Индонезии планируют создать Комитет по двусторонним консультациям

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили неиспользованный потенциал в двусторонних отношениях.

2024-09-28T15:40+0500

2024-09-28T15:40+0500

2024-09-28T15:40+0500

политика

мид

узбекистан

индонезия

бахтиер саидов

встреча

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МИД Узбекистана и Индонезии намерены создать Комитет по двусторонним консультациям. Об этом шла речь в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёра Саидова и его индонезийской коллеги Ретно Марсуди. на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

https://uz.sputniknews.ru/20240922/v-uzbekistane-snimut-indoneziyskiy-xudojestvenniy-film-45788403.html

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