МИД Узбекистана и Индонезии планируют создать Комитет по двусторонним консультациям
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМИД Узбекистана и Индонезии подписали Меморандум о взаимопонимании между о создании Комитета по двусторонним консультациям
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили неиспользованный потенциал в двусторонних отношениях.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МИД Узбекистана и Индонезии намерены создать Комитет по двусторонним консультациям. Об этом шла речь в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёра Саидова и его индонезийской коллеги Ретно Марсуди. на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В наших двусторонних отношениях есть неиспользованный потенциал, особенно в торговле, зеленой энергетике, сельском хозяйстве, информационных технологиях. Для придания новой динамики нашим связям, мы подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Узбекистана и Индонезии о создании Комитета по двусторонним консультациям", — написал Саидов в своем Telegram-канале.