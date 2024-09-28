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https://uz.sputniknews.ru/20240928/uzbekistan-indoneziya-mid-memorandum-45883641.html
МИД Узбекистана и Индонезии планируют создать Комитет по двусторонним консультациям
МИД Узбекистана и Индонезии планируют создать Комитет по двусторонним консультациям
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили неиспользованный потенциал в двусторонних отношениях.
2024-09-28T15:40+0500
2024-09-28T15:40+0500
политика
мид
узбекистан
индонезия
бахтиер саидов
встреча
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МИД Узбекистана и Индонезии намерены создать Комитет по двусторонним консультациям. Об этом шла речь в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёра Саидова и его индонезийской коллеги Ретно Марсуди. на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
https://uz.sputniknews.ru/20240922/v-uzbekistane-snimut-indoneziyskiy-xudojestvenniy-film-45788403.html
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узбекистан индонезия сотрудничество
узбекистан индонезия сотрудничество

МИД Узбекистана и Индонезии планируют создать Комитет по двусторонним консультациям

15:40 28.09.2024
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМИД Узбекистана и Индонезии подписали Меморандум о взаимопонимании между о создании Комитета по двусторонним консультациям
МИД Узбекистана и Индонезии подписали Меморандум о взаимопонимании между о создании Комитета по двусторонним консультациям - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2024
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили неиспользованный потенциал в двусторонних отношениях.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МИД Узбекистана и Индонезии намерены создать Комитет по двусторонним консультациям. Об этом шла речь в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёра Саидова и его индонезийской коллеги Ретно Марсуди. на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В наших двусторонних отношениях есть неиспользованный потенциал, особенно в торговле, зеленой энергетике, сельском хозяйстве, информационных технологиях. Для придания новой динамики нашим связям, мы подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Узбекистана и Индонезии о создании Комитета по двусторонним консультациям", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
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