Врач: какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет
© Depositphotos / KonradbakДевушка у холодильника ночью выбирает еду.
© Depositphotos / Konradbak
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В возрасте 35+ запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы.
Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, поскольку в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
"На что мы делаем упор в данном случае? В возрасте после 35 лет начинает развиваться такое состояние, как саркопения — это когда мы начинаем мышечную массу терять, такие возрастные изменения. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление белковых продуктов, они должны присутствовать в рационе", — пояснила она.
Легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога, добавила диетолог. При этом, важно учесть способ их приготовления. Термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам.
"Если это ужин и обед, то это может быть 2-3 раза в неделю красное мясо, в остальных случаях - птица, либо рыба. Таким образом, здесь имеет тоже большое значение способ приготовления. Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадельки и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание", — заключила Волкова.
26 сентября, 22:06