https://uz.sputniknews.ru/20240928/vrach-kakoy-produkt-nujno-vklyuchit-v-ratsion-posle-35-let-45877279.html

Врач: какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

Врач: какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

Sputnik Узбекистан

В возрасте 35+ запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы

2024-09-28T22:06+0500

2024-09-28T22:06+0500

2024-09-28T22:06+0500

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Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, поскольку в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.Легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога, добавила диетолог. При этом, важно учесть способ их приготовления. Термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам.

https://uz.sputniknews.ru/20240926/produkty-dlya-ukrepleniya-immuniteta-45845491.html

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