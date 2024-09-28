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Врач: какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет
Врач: какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет
Sputnik Узбекистан
В возрасте 35+ запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы
2024-09-28T22:06+0500
2024-09-28T22:06+0500
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Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, поскольку в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.Легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога, добавила диетолог. При этом, важно учесть способ их приготовления. Термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам.
https://uz.sputniknews.ru/20240926/produkty-dlya-ukrepleniya-immuniteta-45845491.html
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врач продукты рацион возраст
врач продукты рацион возраст

Врач: какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

22:06 28.09.2024
© Depositphotos / KonradbakДевушка у холодильника ночью выбирает еду.
Девушка у холодильника ночью выбирает еду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2024
© Depositphotos / Konradbak
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В возрасте 35+ запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы.
Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, поскольку в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
"На что мы делаем упор в данном случае? В возрасте после 35 лет начинает развиваться такое состояние, как саркопения — это когда мы начинаем мышечную массу терять, такие возрастные изменения. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление белковых продуктов, они должны присутствовать в рационе", — пояснила она.
Легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога, добавила диетолог. При этом, важно учесть способ их приготовления. Термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам.

"Если это ужин и обед, то это может быть 2-3 раза в неделю красное мясо, в остальных случаях - птица, либо рыба. Таким образом, здесь имеет тоже большое значение способ приготовления. Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадельки и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание", — заключила Волкова.

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