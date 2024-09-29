https://uz.sputniknews.ru/20240929/glava-mid-uzbekistana-baxtiyar-saidov-vstretilsya-s-gensekom-oon-antoniu-guterrishem-45892382.html

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Узбекистана завершила свое участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

2024-09-29T13:53+0500

2024-09-29T13:53+0500

2024-09-29T14:03+0500

общество

узбекистан

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бахтиёр саидов

антониу гуттереш

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба ведомства.Рады встрече с Генеральным секретарем ООН Е.П. Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН. Передали приветствия Президента Узбекистана Е.П. Шавката Мирзиёева и поздравили с началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и успешным Саммитом Будущего. Мы очень ценим постоянную поддержку Руководства ООН и его учреждений, осуществляющих комплексную программу реформ в Узбекистане написал глава МИД РУз в своем Telegram-канале.Таким образом, программа визита делегации Министерства иностранных дел Узбекистана во главе с министром Бахтиёром Саидовым в Нью-Йорк с целью участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась.В заключительные дни на полях сессии проведены двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств следующих стран: Австрия, Ботсвана, Россия, Кувейт, Либерия, Того, Беларусь, Кипр, Финляндия, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Чехия, Бразилия, Хорватия, Азербайджан, ОАЭ, Индонезия, Индия.На встречах обсуждены вопросы развития и укрепления сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, графики предстоящих мероприятий в различных форматах, актуальные темы региональной и глобальной повестки и многое другое.По итогам переговоров подписаны следующие документы:Кроме того, Саидов принял участие в панельных дискуссиях высокого уровня на тему "Содействие созданию мирных и инклюзивных обществ для устойчивого развития посредством межкультурного и межрелигиозного диалога", организованных Альянсом цивилизаций ООН.На встрече министров иностранных дел Центральной Азии и США формата C5+1 в своем выступлении министр иностранных дел Узбекистана подчеркнул значимость усилий по расширению экономического взаимодействия, поддержке устойчивого развития, укреплению транспортно-логистической взаимосвязанности, содействию миру и процветанию в регионе. Отдельное внимание уделено совместным усилиям для смягчения последствий экологических изменений.

https://uz.sputniknews.ru/20240927/chto-obsudili-glavy-mid-uzbekistana-i-rossii-45863447.html

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