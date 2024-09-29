Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем
13:53 29.09.2024 (обновлено: 14:03 29.09.2024)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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Делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Узбекистана завершила свое участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба ведомства.
Рады встрече с Генеральным секретарем ООН Е.П. Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН. Передали приветствия Президента Узбекистана Е.П. Шавката Мирзиёева и поздравили с началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и успешным Саммитом Будущего. Мы очень ценим постоянную поддержку Руководства ООН и его учреждений, осуществляющих комплексную программу реформ в Узбекистане написал глава МИД РУз в своем Telegram-канале.
Таким образом, программа визита делегации Министерства иностранных дел Узбекистана во главе с министром Бахтиёром Саидовым в Нью-Йорк с целью участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась.
В заключительные дни на полях сессии проведены двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств следующих стран: Австрия, Ботсвана, Россия, Кувейт, Либерия, Того, Беларусь, Кипр, Финляндия, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Чехия, Бразилия, Хорватия, Азербайджан, ОАЭ, Индонезия, Индия.
На встречах обсуждены вопросы развития и укрепления сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, графики предстоящих мероприятий в различных форматах, актуальные темы региональной и глобальной повестки и многое другое.
По итогам переговоров подписаны следующие документы:
Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Австрии на 2024-2026 гг.;
Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений Узбекистана с Ботсваной;
Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений Узбекистана с Либерией;
Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений Узбекистана с Тоголезской Республикой;
Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений Узбекистана с Содружеством Багамских Островов;
Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Узбекистана и Индонезии о создании Комитета по двусторонним консультациям.
Кроме того, Саидов принял участие в панельных дискуссиях высокого уровня на тему "Содействие созданию мирных и инклюзивных обществ для устойчивого развития посредством межкультурного и межрелигиозного диалога", организованных Альянсом цивилизаций ООН.
На встрече министров иностранных дел Центральной Азии и США формата C5+1 в своем выступлении министр иностранных дел Узбекистана подчеркнул значимость усилий по расширению экономического взаимодействия, поддержке устойчивого развития, укреплению транспортно-логистической взаимосвязанности, содействию миру и процветанию в регионе. Отдельное внимание уделено совместным усилиям для смягчения последствий экологических изменений.
27 сентября, 13:16