https://uz.sputniknews.ru/20240929/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-makeevka-v-lnr-45895994.html
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР
Sputnik Узбекистан
За сутки украинская армия потеряла до 450 военных, а также боевую технику западного производства, транспорт и три склада боеприпасов.
2024-09-29T16:20+0500
2024-09-29T16:20+0500
2024-09-29T16:22+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщает Минобороны РФ.Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.В этих боях украинская армия потеряла около 450 солдат убитыми и ранеными, девять автомобилей, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М198, две британские гаубицы — FH-70 и L-119, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30.Уничтожены также три склада боеприпасов.
https://uz.sputniknews.ru/20240928/noveyshie-alligatory-udarili-po-boevikam-vsu-v-kurskoy-oblasti-45877666.html
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сво всу россия украина лнр макеевка запад
сво всу россия украина лнр макеевка запад
Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР
16:20 29.09.2024 (обновлено: 16:22 29.09.2024)
За сутки украинская армия потеряла до 450 военных, а также боевую технику западного производства, транспорт и три склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.
В этих боях украинская армия потеряла около 450 солдат убитыми и ранеными, девять автомобилей, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М198, две британские гаубицы — FH-70 и L-119, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30.
Уничтожены также три склада боеприпасов.