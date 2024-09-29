https://uz.sputniknews.ru/20240929/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-makeevka-v-lnr-45895994.html

Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР

Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР

Sputnik Узбекистан

За сутки украинская армия потеряла до 450 военных, а также боевую технику западного производства, транспорт и три склада боеприпасов.

2024-09-29T16:20+0500

2024-09-29T16:20+0500

2024-09-29T16:22+0500

минобороны рф

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45729467_0:0:3400:1913_1920x0_80_0_0_ad39222f7f24e44a235aa27c7146dfe6.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщает Минобороны РФ.Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.В этих боях украинская армия потеряла около 450 солдат убитыми и ранеными, девять автомобилей, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М198, две британские гаубицы — FH-70 и L-119, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30.Уничтожены также три склада боеприпасов.

https://uz.sputniknews.ru/20240928/noveyshie-alligatory-udarili-po-boevikam-vsu-v-kurskoy-oblasti-45877666.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво всу россия украина лнр макеевка запад