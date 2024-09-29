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https://uz.sputniknews.ru/20240929/silk-road-bazaar-60-remeslennikov-predstavili-svoyu-produktsiyu-v-samarkande-45896894.html
Silk Road Bazaar: 60 ремесленников представили свою продукцию в Самарканде
Silk Road Bazaar: 60 ремесленников представили свою продукцию в Самарканде
Sputnik Узбекистан
На улице Ислама Каримова состоялась масштабная выставка мастеров народного творчества. Здесь свое творчество представили ремесленники со всех регионов Узбекистана.
2024-09-29T18:32+0500
2024-09-29T18:40+0500
узбекистан
самарканд
туризм
выставка
фото
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Самарканде 27 сентября по случаю "Всемирного дня туризма" прошли национальные фестивали ремесел и торговли "Международные мототуристы" и "Базар Шелкового пути", сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.В городе на улице Ислама Каримова, более известной как Ташкентская, развернулась масштабная выставка мастеров народного творчества. Свое творчество здесь представили ремесленники со всех регионов Узбекистана.Среди них можно было найти золотошвейные изделия бухарских умельцев, шахрисабзскую вышивку, национальные куклы, головные уборы из овечьей шерсти, украшения и другое.Как рассказали в объединении "Хунарманд" Самаркандской области, всего в мероприятии приняли участие 60 мастеров из Республики Каракалпакстан и всех регионов страны.
https://uz.sputniknews.ru/20240924/vystavka-most-drujby-tashkent-45744401.html
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выставка ремесленники самарканд
выставка ремесленники самарканд

Silk Road Bazaar: 60 ремесленников представили свою продукцию в Самарканде

18:32 29.09.2024 (обновлено: 18:40 29.09.2024)
© SputnikВ Самарканде проходит выставка ремесленников
В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
© Sputnik
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На улице Ислама Каримова состоялась масштабная выставка мастеров народного творчества. Здесь свою продукцию представили ремесленники со всех регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Самарканде 27 сентября по случаю "Всемирного дня туризма" прошли национальные фестивали ремесел и торговли "Международные мототуристы" и "Базар Шелкового пути", сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.
В городе на улице Ислама Каримова, более известной как Ташкентская, развернулась масштабная выставка мастеров народного творчества. Свое творчество здесь представили ремесленники со всех регионов Узбекистана.
Среди них можно было найти золотошвейные изделия бухарских умельцев, шахрисабзскую вышивку, национальные куклы, головные уборы из овечьей шерсти, украшения и другое.
Как рассказали в объединении "Хунарманд" Самаркандской области, всего в мероприятии приняли участие 60 мастеров из Республики Каракалпакстан и всех регионов страны.
© Sputnik
В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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В Самарканде проходит выставка ремесленников - Sputnik Узбекистан
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