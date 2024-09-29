https://uz.sputniknews.ru/20240929/silk-road-bazaar-60-remeslennikov-predstavili-svoyu-produktsiyu-v-samarkande-45896894.html

Silk Road Bazaar: 60 ремесленников представили свою продукцию в Самарканде

Silk Road Bazaar: 60 ремесленников представили свою продукцию в Самарканде

Sputnik Узбекистан

На улице Ислама Каримова состоялась масштабная выставка мастеров народного творчества. Здесь свое творчество представили ремесленники со всех регионов Узбекистана.

2024-09-29T18:32+0500

2024-09-29T18:32+0500

2024-09-29T18:40+0500

узбекистан

самарканд

туризм

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ремесленники

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Самарканде 27 сентября по случаю "Всемирного дня туризма" прошли национальные фестивали ремесел и торговли "Международные мототуристы" и "Базар Шелкового пути", сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.В городе на улице Ислама Каримова, более известной как Ташкентская, развернулась масштабная выставка мастеров народного творчества. Свое творчество здесь представили ремесленники со всех регионов Узбекистана.Среди них можно было найти золотошвейные изделия бухарских умельцев, шахрисабзскую вышивку, национальные куклы, головные уборы из овечьей шерсти, украшения и другое.Как рассказали в объединении "Хунарманд" Самаркандской области, всего в мероприятии приняли участие 60 мастеров из Республики Каракалпакстан и всех регионов страны.

https://uz.sputniknews.ru/20240924/vystavka-most-drujby-tashkent-45744401.html

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