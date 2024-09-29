https://uz.sputniknews.ru/20240929/uzbekistan-uvelichil-eksport-araxisa-statistika-45895551.html

Узбекистан увеличил экспорт арахиса – статистика

Узбекистан увеличил экспорт арахиса – статистика

Sputnik Узбекистан

На продаже земляного ореха республика за восемь месяцев заработала $7,4 млн.

2024-09-29T15:46+0500

2024-09-29T15:46+0500

2024-09-29T15:46+0500

узбекистан

орехи

экспорт

статистика

азербайджан

россия

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В январе – августе 2024 года экспорт арахиса из Узбекистана вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает Агентство статистики.За восемь месяцев республика продала за рубеж 5,5 тыс. тонн земляного ореха на $7,4 млн.Большая часть арахиса ушла в Азербайджан — 1 тыс. тонн, а также в Казахстан (707 тонн) и Россию (892 тонны).Также в числе импортеров узбекского арахиса:Кыргызстан — 558 тонн;Пакистан — 455 тонн;Туркменистан – 347 тонн;Германия – 330 тонн;Китай – 288 тонн.По словам медиков, арахис содержит большое количество белка, включая все незаменимые аминокислоты. Благодаря насыщенному полезными элементами составу арахис способствует восстановлению клеток, укреплению иммунитета, повышению работоспособности, укреплению сосудов, а также предотвращению негативного влияния стресса. Как установили ученые, также он помогает организму бороться со свободными радикалами, улучшает работу головного мозга, память, положительно влияет на сердце, кровяное давление и обмен веществ.Несмотря на то что арахис несет в себе много пользы, он не является на 100% безопасным продуктом. Все орехи — высокоаллергенны, и арахис — не исключение. Поэтому аллергикам надо быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием.Этот орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови.

https://uz.sputniknews.ru/20240924/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45808661.html

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