https://uz.sputniknews.ru/20240929/uzbekistantsy-zavoevali-shest-medaley-kubka-azii-stendovaya-strelba-kazaxstan-45887934.html

Узбекистанцы завоевали шесть медалей Кубка Азии по стендовой стрельбе в Казахстане

Узбекистанцы завоевали шесть медалей Кубка Азии по стендовой стрельбе в Казахстане

Sputnik Узбекистан

В Алматинской области проходит Кубок Азии по стендовой стрельбе, в котором участвуют свыше 500 спортсменов из 40 стран. За медали борются сильнейшие стрелки континента, входящие в число лучших в мире.

2024-09-29T11:16+0500

2024-09-29T11:16+0500

2024-09-29T11:37+0500

узбекистан

казахстан

спорт

кубок азии

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В эти дни в Казахстане в городе Алматы проходит розыгрыш Кубка Азии по стендовой стрельбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.Как стало известно, сборная Узбекистана завершила свое участие в данных стартах шестью медалями разного номинала.В НОК отметили, что действующий чемпион Азии Бехруз Шарапов на этот раз также одержал победу и еще раз доказал свое превосходство в программе скит. Авторы наград:Золото: Бехруз Шарапов (скит, индивидуальная) Серебро: Бехруз Шарапов, Даниил Жалнин, Эрнест Саттаров (скит, командная) Азамат Каюмов, Шохрух Садиров, Охунжон Абдукодиров (трап, командная) Бекзод Абдурахимов (скит, индивидуальная) Бронза: Азамат Каюмов (трап, индивидуальная) Бекзод Абдурахимов, Георгий Попов, Тимур Еналиев (дабл трап, командная)Кубок Азии по стендовой стрельбе проходит с 20 по 30 сентября 2024 года в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова. В состязаниях участвуют свыше 500 спортсменов из 40 стран азиатского контингента. За медали борются сильнейшие стрелки континента, входящие в число лучших в мире.

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