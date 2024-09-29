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Узбекистанцы завоевали шесть медалей Кубка Азии по стендовой стрельбе в Казахстане
Узбекистанцы завоевали шесть медалей Кубка Азии по стендовой стрельбе в Казахстане
Sputnik Узбекистан
В Алматинской области проходит Кубок Азии по стендовой стрельбе, в котором участвуют свыше 500 спортсменов из 40 стран. За медали борются сильнейшие стрелки континента, входящие в число лучших в мире.
2024-09-29T11:16+0500
2024-09-29T11:37+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В эти дни в Казахстане в городе Алматы проходит розыгрыш Кубка Азии по стендовой стрельбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.Как стало известно, сборная Узбекистана завершила свое участие в данных стартах шестью медалями разного номинала.В НОК отметили, что действующий чемпион Азии Бехруз Шарапов на этот раз также одержал победу и еще раз доказал свое превосходство в программе скит. Авторы наград:Золото: Бехруз Шарапов (скит, индивидуальная) Серебро: Бехруз Шарапов, Даниил Жалнин, Эрнест Саттаров (скит, командная) Азамат Каюмов, Шохрух Садиров, Охунжон Абдукодиров (трап, командная) Бекзод Абдурахимов (скит, индивидуальная) Бронза: Азамат Каюмов (трап, индивидуальная) Бекзод Абдурахимов, Георгий Попов, Тимур Еналиев (дабл трап, командная)Кубок Азии по стендовой стрельбе проходит с 20 по 30 сентября 2024 года в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова. В состязаниях участвуют свыше 500 спортсменов из 40 стран азиатского контингента. За медали борются сильнейшие стрелки континента, входящие в число лучших в мире.
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алматы стендовая стрельба золотая медаль
алматы стендовая стрельба золотая медаль

Узбекистанцы завоевали шесть медалей Кубка Азии по стендовой стрельбе в Казахстане

11:16 29.09.2024 (обновлено: 11:37 29.09.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В Алматинской области проходит Кубок Азии по стендовой стрельбе, в котором участвуют свыше 500 спортсменов из 40 стран. За медали борются сильнейшие стрелки континента, входящие в число лучших в мире.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В эти дни в Казахстане в городе Алматы проходит розыгрыш Кубка Азии по стендовой стрельбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Как стало известно, сборная Узбекистана завершила свое участие в данных стартах шестью медалями разного номинала.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
© Пресс-служба НОК Узбекистана

"В турнире наши соотечественники завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали", — говорится в сообщении.

В НОК отметили, что действующий чемпион Азии Бехруз Шарапов на этот раз также одержал победу и еще раз доказал свое превосходство в программе скит.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Авторы наград:
Золото: Бехруз Шарапов (скит, индивидуальная)
Серебро: Бехруз Шарапов, Даниил Жалнин, Эрнест Саттаров (скит, командная) Азамат Каюмов, Шохрух Садиров, Охунжон Абдукодиров (трап, командная) Бекзод Абдурахимов (скит, индивидуальная)
Бронза: Азамат Каюмов (трап, индивидуальная) Бекзод Абдурахимов, Георгий Попов, Тимур Еналиев (дабл трап, командная)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Сборная Узбекистана завоевала шесть медалей на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматы.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Кубок Азии по стендовой стрельбе проходит с 20 по 30 сентября 2024 года в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова. В состязаниях участвуют свыше 500 спортсменов из 40 стран азиатского контингента. За медали борются сильнейшие стрелки континента, входящие в число лучших в мире.
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