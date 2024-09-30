https://uz.sputniknews.ru/20240930/sbornaya-uzbekistana-kubok-azii-triatlon-kazaxstan-medali-45898097.html

Узбекистанцы завоевали две медали на Кубке Азии по триатлону

Узбекистанцы завоевали две медали на Кубке Азии по триатлону

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях, проходивших в Казахстане, отличились Алина Хакимова и Джереми Куиндос

2024-09-30T09:52+0500

2024-09-30T09:52+0500

2024-09-30T10:01+0500

спорт

сборная узбекистана

кубок азии

казахстан

медали

золото

бронза

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистанцы завоевали золото и бронзу на Кубке Азии по триатлону в казахстанском Туркестане, сообщает НОК. Автором золотой награды стала Алина Хакимова, а бронзы — Джереми Куиндос, который пересек финишную черту третьим. Победителем мужских соревнований этапа Кубка Азии по триатлону стал белорусский спортсмен Никита Котенев.

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