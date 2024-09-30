https://uz.sputniknews.ru/20240930/sbornaya-uzbekistana-kubok-azii-triatlon-kazaxstan-medali-45898097.html
Узбекистанцы завоевали две медали на Кубке Азии по триатлону
Узбекистанцы завоевали две медали на Кубке Азии по триатлону
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях, проходивших в Казахстане, отличились Алина Хакимова и Джереми Куиндос
2024-09-30T09:52+0500
2024-09-30T09:52+0500
2024-09-30T10:01+0500
спорт
сборная узбекистана
кубок азии
казахстан
медали
золото
бронза
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистанцы завоевали золото и бронзу на Кубке Азии по триатлону в казахстанском Туркестане, сообщает НОК. Автором золотой награды стала Алина Хакимова, а бронзы — Джереми Куиндос, который пересек финишную черту третьим. Победителем мужских соревнований этапа Кубка Азии по триатлону стал белорусский спортсмен Никита Котенев.
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узбекистанцы кубок азии триатлон казахстан
узбекистанцы кубок азии триатлон казахстан
Узбекистанцы завоевали две медали на Кубке Азии по триатлону
09:52 30.09.2024 (обновлено: 10:01 30.09.2024)
В соревнованиях, проходивших в Казахстане, отличились Алина Хакимова и Джереми Куиндос.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали золото и бронзу на Кубке Азии по триатлону в казахстанском Туркестане, сообщает
НОК.
"27-28 сентября в Казахстане состоялся этап Кубка Азии по триатлону. По итогам соревнований представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали", — говорится в сообщении.
Автором золотой награды стала Алина Хакимова, а бронзы — Джереми Куиндос, который пересек финишную черту третьим.
Победителем мужских соревнований этапа Кубка Азии по триатлону стал белорусский спортсмен Никита Котенев.