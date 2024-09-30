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Врач: Почему вредно спать со светом
Врач: Почему вредно спать со светом
Sputnik Узбекистан
Чрезмерное освещение перед сном и во время сна может негативно повлиять на качество ночного отдыха и некоторые физиологические функции организма.
2024-09-30T22:05+0500
2024-09-30T22:05+0500
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Привычка спать со светом или с включенным телевизором влияет на качество жизни. Человек — "существо дневное", поэтому спать со светом вредно, рассказал радио Sputnik сомнолог, профессор Роман Бузунов.По его словам, так нарушаются циркадные ритмы.Он предупредил, что сбитые светом циркадные ритмы влияют на общее состояние организма.Вместе с тем считает врач, и тотальная темнота для сна не всегда полезна. Например, пожилым людям и детям стоит оставлять ночник с рассеянным светом."Дети боятся темноты, а у пожилых бывает дискоординация. Поэтому не лишним будет ночник. Причем он должен стоять вне поле зрения, то есть за какой-нибудь тумбочкой, занавеской, и давать рассеянный, небольшой красноватый свет, который не будет мешать выработке мелатонина", — резюмировал Бузунов.
https://uz.sputniknews.ru/20240928/vrach-kakoy-produkt-nujno-vklyuchit-v-ratsion-posle-35-let-45877279.html
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врач сон свет вред
врач сон свет вред

Врач: Почему вредно спать со светом

22:05 30.09.2024
© Unsplash/Vladislav MuslakovДевушка лежит лицом вниз.
Девушка лежит лицом вниз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2024
© Unsplash/Vladislav Muslakov
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Чрезмерное освещение перед сном и во время сна может негативно повлиять на качество ночного отдыха и некоторые физиологические функции организма.
Привычка спать со светом или с включенным телевизором влияет на качество жизни. Человек — "существо дневное", поэтому спать со светом вредно, рассказал радио Sputnik сомнолог, профессор Роман Бузунов.
По его словам, так нарушаются циркадные ритмы.

"Свет – это так называемый времязадаватель. Мозг, ощущая фотоны света, активируется, а когда у нас темно, мы больше хотим спать, потому что начинает продуцироваться гормон сна — мелатонин, при свете же он подавляется. Еще смена дня и ночи показывает организму цикличность продуцирования различных гормонов: ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днем — другие. И если у нас нарушается циркадный ритм, если постоянно светит свет, то мозг не понимает, когда у него день, когда — ночь", — пояснил Бузунов.

Он предупредил, что сбитые светом циркадные ритмы влияют на общее состояние организма.

"Ночью человек начинает полубодрствовать, сон становится хуже, а днем полуспать, то есть появляется сонливость и разбитость", — сказал специалист.

Вместе с тем считает врач, и тотальная темнота для сна не всегда полезна. Например, пожилым людям и детям стоит оставлять ночник с рассеянным светом.
"Дети боятся темноты, а у пожилых бывает дискоординация. Поэтому не лишним будет ночник. Причем он должен стоять вне поле зрения, то есть за какой-нибудь тумбочкой, занавеской, и давать рассеянный, небольшой красноватый свет, который не будет мешать выработке мелатонина", — резюмировал Бузунов.
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