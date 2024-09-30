https://uz.sputniknews.ru/20240930/vrach-pochemu-vredno-spat-so-svetom-45898725.html

Врач: Почему вредно спать со светом

Врач: Почему вредно спать со светом

Sputnik Узбекистан

Чрезмерное освещение перед сном и во время сна может негативно повлиять на качество ночного отдыха и некоторые физиологические функции организма.

2024-09-30T22:05+0500

2024-09-30T22:05+0500

2024-09-30T22:05+0500

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Привычка спать со светом или с включенным телевизором влияет на качество жизни. Человек — "существо дневное", поэтому спать со светом вредно, рассказал радио Sputnik сомнолог, профессор Роман Бузунов.По его словам, так нарушаются циркадные ритмы.Он предупредил, что сбитые светом циркадные ритмы влияют на общее состояние организма.Вместе с тем считает врач, и тотальная темнота для сна не всегда полезна. Например, пожилым людям и детям стоит оставлять ночник с рассеянным светом."Дети боятся темноты, а у пожилых бывает дискоординация. Поэтому не лишним будет ночник. Причем он должен стоять вне поле зрения, то есть за какой-нибудь тумбочкой, занавеской, и давать рассеянный, небольшой красноватый свет, который не будет мешать выработке мелатонина", — резюмировал Бузунов.

https://uz.sputniknews.ru/20240928/vrach-kakoy-produkt-nujno-vklyuchit-v-ratsion-posle-35-let-45877279.html

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