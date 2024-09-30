Врач: Почему вредно спать со светом
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Чрезмерное освещение перед сном и во время сна может негативно повлиять на качество ночного отдыха и некоторые физиологические функции организма.
Привычка спать со светом или с включенным телевизором влияет на качество жизни. Человек — "существо дневное", поэтому спать со светом вредно, рассказал радио Sputnik сомнолог, профессор Роман Бузунов.
По его словам, так нарушаются циркадные ритмы.
"Свет – это так называемый времязадаватель. Мозг, ощущая фотоны света, активируется, а когда у нас темно, мы больше хотим спать, потому что начинает продуцироваться гормон сна — мелатонин, при свете же он подавляется. Еще смена дня и ночи показывает организму цикличность продуцирования различных гормонов: ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днем — другие. И если у нас нарушается циркадный ритм, если постоянно светит свет, то мозг не понимает, когда у него день, когда — ночь", — пояснил Бузунов.
Он предупредил, что сбитые светом циркадные ритмы влияют на общее состояние организма.
"Ночью человек начинает полубодрствовать, сон становится хуже, а днем полуспать, то есть появляется сонливость и разбитость", — сказал специалист.
Вместе с тем считает врач, и тотальная темнота для сна не всегда полезна. Например, пожилым людям и детям стоит оставлять ночник с рассеянным светом.
"Дети боятся темноты, а у пожилых бывает дискоординация. Поэтому не лишним будет ночник. Причем он должен стоять вне поле зрения, то есть за какой-нибудь тумбочкой, занавеской, и давать рассеянный, небольшой красноватый свет, который не будет мешать выработке мелатонина", — резюмировал Бузунов.
28 сентября, 22:06