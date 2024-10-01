Диетолог рассказал, как похудеть в возрасте 40+
© Pexels/SHVETS productionВесы
© Pexels/SHVETS production
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Похудеть после 40 лет сложнее, чем в более раннем возрасте.
Именно люди 40+ чаще всего обращаются к специалистам по похудению, потому что самостоятельные попытки не приносят должного результата рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.
По словам специалиста, для начала человек должен понять, что "требуется помощь профессионалов". Также Бобровский перечислил основные факторы, влияющие на появление лишних килограммов у людей за 40.
"Однозначно влияет определенная гормональная перестройка. В 20-30 лет сбросить вес легко, а в 40 уже сложнее. Хотя на низкокалорийном питании худеют все, но результат может быть краткосрочный, потому что большую роль здесь начинает играть уже другой фактор – это так называемое пищевое поведение, те наши привычки питания, которые сложно поддаются коррекции, особенно в 40 лет. Следующая причина – это пищевая зависимость, то есть использование пищи в не пищевых целях, а для получения удовольствия. К факторам, влияющим на появление избыточного веса, также можно отнести появившееся благосостояние, возможность покупать и пробовать разнообразные продукты питания", – уточнил он.
Если в этом возрасте появилась необходимость сбросить вес, лучше обратиться к специалисту, считает Бобровский.
"Если вдруг в 40 лет врач сказал, что холестерин, например, высокий, давление высокое и надо снижать вес, а до этого человек никогда не скидывал, – это одна история. Здесь чаще всего можно обойтись домашним похудением, например, перейти на низкокалорийный стиль питания. Если же это неоднократные попытки похудеть, то тут уже нужна помощь специалиста, которая будет заключаться в исследовании и поиске причин появления лишнего веса. Ну а потом – либо самостоятельно работать над собой, либо со специалистами в клинике. Самый эффективный на сегодняшний день способ – это групповая психотерапия", – добавил врач-диетолог.
Вчера, 22:05