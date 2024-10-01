Диетолог рассказал, как похудеть в возрасте 40+

"Если вдруг в 40 лет врач сказал, что холестерин, например, высокий, давление высокое и надо снижать вес, а до этого человек никогда не скидывал, – это одна история. Здесь чаще всего можно обойтись домашним похудением, например, перейти на низкокалорийный стиль питания. Если же это неоднократные попытки похудеть, то тут уже нужна помощь специалиста, которая будет заключаться в исследовании и поиске причин появления лишнего веса. Ну а потом – либо самостоятельно работать над собой, либо со специалистами в клинике. Самый эффективный на сегодняшний день способ – это групповая психотерапия", – добавил врач-диетолог.