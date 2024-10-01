https://uz.sputniknews.ru/20241001/mirziyoyev-uchitelya-nastavniki-pozdravleniye-45921714.html

Мирзиёев: Мы возведем работу учителя в ранг самых авторитетных и почитаемых профессий

Мирзиёев: Мы возведем работу учителя в ранг самых авторитетных и почитаемых профессий

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил работников сферы образования и воспитания страны с Днем учителей и наставников

2024-10-01T10:58+0500

2024-10-01T10:58+0500

2024-10-01T10:58+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

учителя

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении работникам сферы образования и воспитания с всенародным праздником – Днем учителей и наставников, который отмечают в республике 1 октября, подчеркнул, что в Узбекистане работа учителя станет одной из самых авторитетных и почитаемых профессий. Он отметил, все более возрастающую значимость этого замечательного праздника, роль и место учителей и наставников в жизни общества. Глава республики напомнил, что за короткое время принято множество законов, указов и постановлений по развитию этой сферы, усилена ее правовая база. В обновленной Конституции отдельно определен статус учителя. В стране ежегодно строят все новые образовательные учреждения, укрепляют их материально-техническую базу, кадровый потенциал. Создают новое поколение учебников и учебных пособий, отвечающих современным требованиям. За последние семь лет строительно-ремонтные работы провели в более 5 тыс. школ, и только в этом году – в 608 школах. Впервые в 530 школах внедрили инклюзивное образование. В Каракалпакстане и Хорезмской области бесплатным питанием обеспечили более 288 тыс. учащихся начальных классов. В результате создаваемых для развития частного сектора благоприятных условий доля негосударственных школ достигла 5%, добавил он. Заработная плата учителей по сравнению с 2016 годом выросла в среднем в 2,5 раза, профессоров и преподавателей – в 4,5 раза, а с октября нынешнего года зарплата педагогических работников увеличится еще на 15%. Для улучшения качества образования создана единая вертикальная система повышения квалификации педагогических кадров. Только с начала года 142 учителя повысили квалификацию в развитых зарубежных странах. Усовершенствована система назначения на должность директоров школ, внедрен порядок выдачи им сертификата менеджера. По его словам, важным мотивирующим фактором служит налаживание системы стимулирования учителей тех учащихся, которые одержали победу на международных предметных олимпиадах, на эти цели из Госбюджета направили 6 млрд сумов. Впервые в истории республики начали проводить международные предметные олимпиады, посвященные ее великим ученым и мыслителям. Это усиливает чувство национальной гордости не только детей, но и всего народа и в то же время повышает международный авторитет Узбекистана в сфере образования и просвещения. Вместе с тем, в этом учебном году в 354 школах налажено обучение свыше 16 тыс. учащихся двум иностранным языкам, в 289 школах – освоение профессий более 40 тыс. школьников. Он напомнил, что, как показывают древняя история и современный жизненный опыт: решение всех проблем, ответы на все вопросы – только в образовании, ключ, открывающий путь к успеху и счастью, – в образовании и воспитании. Глава республики выразил уверенность, что учителя и наставники, профессора и преподаватели примут еще более активное участие в реформах в сфере образования, внесут достойный вклад в воплощение в жизнь благородной идеи "Новый Узбекистан – просвещенное общество". В заключение он пожелал учителям и наставникам здоровья, семейного счастья и больших успехов в выполнении их благородной и почетной миссии.

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шавкат мирзиёев учителя поздравление день учителей и наставников