Мирзиёев: Мы возведем работу учителя в ранг самых авторитетных и почитаемых профессий
Подписаться
Глава республики поздравил работников сферы образования и воспитания страны с Днем учителей и наставников, который отмечают 1 октября.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении работникам сферы образования и воспитания с всенародным праздником – Днем учителей и наставников, который отмечают в республике 1 октября, подчеркнул, что в Узбекистане работа учителя станет одной из самых авторитетных и почитаемых профессий.
Он отметил, все более возрастающую значимость этого замечательного праздника, роль и место учителей и наставников в жизни общества.
Глава республики напомнил, что за короткое время принято множество законов, указов и постановлений по развитию этой сферы, усилена ее правовая база. В обновленной Конституции отдельно определен статус учителя.
В стране ежегодно строят все новые образовательные учреждения, укрепляют их материально-техническую базу, кадровый потенциал. Создают новое поколение учебников и учебных пособий, отвечающих современным требованиям.
"Особенно важно, что на основе передового международного опыта на совершенно новый уровень поднято развитие системы дошкольного образования. Подтверждением служит то, что количество детских садов в стране увеличилось в 8 раз и достигло почти 38 тысяч, в частности, число негосударственных образовательных учреждений выросло с 250 до 29 тысяч, а охват – с 27 процентов до 76,4 процента", — подчеркнул президент Узбекистана.
За последние семь лет строительно-ремонтные работы провели в более 5 тыс. школ, и только в этом году – в 608 школах.
Впервые в 530 школах внедрили инклюзивное образование. В Каракалпакстане и Хорезмской области бесплатным питанием обеспечили более 288 тыс. учащихся начальных классов.
В результате создаваемых для развития частного сектора благоприятных условий доля негосударственных школ достигла 5%, добавил он.
Заработная плата учителей по сравнению с 2016 годом выросла в среднем в 2,5 раза, профессоров и преподавателей – в 4,5 раза, а с октября нынешнего года зарплата педагогических работников увеличится еще на 15%.
Для улучшения качества образования создана единая вертикальная система повышения квалификации педагогических кадров. Только с начала года 142 учителя повысили квалификацию в развитых зарубежных странах. Усовершенствована система назначения на должность директоров школ, внедрен порядок выдачи им сертификата менеджера.
"Если школьники Узбекистана в период 2010–2016 годов завоевали на международных предметных олимпиадах 73 медали, то за последние семь лет – 349, а в 2024 году – 122 медали, и это прежде всего результат вашего нелегкого труда", — отметил глава РУз.
По его словам, важным мотивирующим фактором служит налаживание системы стимулирования учителей тех учащихся, которые одержали победу на международных предметных олимпиадах, на эти цели из Госбюджета направили 6 млрд сумов.
Впервые в истории республики начали проводить международные предметные олимпиады, посвященные ее великим ученым и мыслителям. Это усиливает чувство национальной гордости не только детей, но и всего народа и в то же время повышает международный авторитет Узбекистана в сфере образования и просвещения.
Вместе с тем, в этом учебном году в 354 школах налажено обучение свыше 16 тыс. учащихся двум иностранным языкам, в 289 школах – освоение профессий более 40 тыс. школьников.
"Масштабные реформы осуществляются и в сфере высшего образования. Это можно увидеть на примере того, что в стране за короткое время создано 135 новых высших образовательных учреждений, их общее количество достигло 211, уровень охвата в системе увеличился более чем в 4 раза – с 9 процентов до 38 процентов", — сказал президент.
Он напомнил, что, как показывают древняя история и современный жизненный опыт: решение всех проблем, ответы на все вопросы – только в образовании, ключ, открывающий путь к успеху и счастью, – в образовании и воспитании.
Глава республики выразил уверенность, что учителя и наставники, профессора и преподаватели примут еще более активное участие в реформах в сфере образования, внесут достойный вклад в воплощение в жизнь благородной идеи "Новый Узбекистан – просвещенное общество".
"Безусловно, мы и впредь будет придавать приоритетное значение вопросам дальнейшего развития системы образования и воспитания, создания для работников сферы достойных условий труда и жизни и возведем работу учителя в ранг самых авторитетных и почитаемых профессий в обществе", — подчеркнул президент.
В заключение он пожелал учителям и наставникам здоровья, семейного счастья и больших успехов в выполнении их благородной и почетной миссии.