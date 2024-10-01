https://uz.sputniknews.ru/20241001/mirziyoyev-vsemirnyy-bank-prioritety-partnerstvo-45921264.html
Глава РУз встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и ЦА
Глава РУз встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и ЦА
Sputnik Узбекистан
В качестве приоритетов дальнейшего расширения партнерства обозначены такие направления, как борьба с бедностью, трансформация государственных предприятий и банков, декарбонизация, поддержка вступления в ВТО и другие
2024-10-01T09:50+0500
2024-10-01T09:50+0500
2024-10-01T10:59+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
всемирный банк
экономика
партнерство
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества с Группой Всемирного банка и поддержки этим ведущим международным финансовым институтом программы реформ в Новом Узбекистане. В ходе беседы с удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества. За последние годы республика вошла в число крупнейших партнеров банка: портфель проектов увеличился в несколько раз и в настоящее время превышает $12 млрд. Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении реформ, нацеленных на обеспечение устойчивости отраслей экономики и социального сектора. С июля этого года в Ташкенте начало действовать его региональное представительство. Особое внимание уделили программам урбанизации и комплексного развития регионов, модернизации энергетической и ирригационной инфраструктуры, поддержке частного сектора. Также Шавкат Мирзиёев и Антонелла Бассани обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных проектов.
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мирзиёев всемирный банк приоритеты расширение партнерство
мирзиёев всемирный банк приоритеты расширение партнерство
Глава РУз встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и ЦА
09:50 01.10.2024 (обновлено: 10:59 01.10.2024)
В качестве приоритетов дальнейшего расширения партнерства обозначены такие направления, как борьба с бедностью, трансформация государственных предприятий и банков, декарбонизация, поддержка вступления в ВТО и другие.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества с Группой Всемирного банка и поддержки этим ведущим международным финансовым институтом программы реформ в Новом Узбекистане.
В ходе беседы с удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества.
За последние годы республика вошла в число крупнейших партнеров банка: портфель проектов увеличился в несколько раз и в настоящее время превышает $12 млрд.
Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении реформ, нацеленных на обеспечение устойчивости отраслей экономики и социального сектора. С июля этого года в Ташкенте начало действовать его региональное представительство.
"В качестве приоритетов дальнейшего расширения партнерства обозначены такие направления, как борьба с бедностью, трансформация государственных предприятий и банков, декарбонизация, поддержка вступления в ВТО и другие", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили программам урбанизации и комплексного развития регионов, модернизации энергетической и ирригационной инфраструктуры, поддержке частного сектора.
Также Шавкат Мирзиёев и Антонелла Бассани обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных проектов.