https://uz.sputniknews.ru/20241001/mirziyoyev-vsemirnyy-bank-prioritety-partnerstvo-45921264.html

Глава РУз встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и ЦА

Глава РУз встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и ЦА

Sputnik Узбекистан

В качестве приоритетов дальнейшего расширения партнерства обозначены такие направления, как борьба с бедностью, трансформация государственных предприятий и банков, декарбонизация, поддержка вступления в ВТО и другие

2024-10-01T09:50+0500

2024-10-01T09:50+0500

2024-10-01T10:59+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

всемирный банк

экономика

партнерство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/01/45921099_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_b342414ffbb53de444bf46342d5f9b9a.jpg

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества с Группой Всемирного банка и поддержки этим ведущим международным финансовым институтом программы реформ в Новом Узбекистане. В ходе беседы с удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества. За последние годы республика вошла в число крупнейших партнеров банка: портфель проектов увеличился в несколько раз и в настоящее время превышает $12 млрд. Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении реформ, нацеленных на обеспечение устойчивости отраслей экономики и социального сектора. С июля этого года в Ташкенте начало действовать его региональное представительство. Особое внимание уделили программам урбанизации и комплексного развития регионов, модернизации энергетической и ирригационной инфраструктуры, поддержке частного сектора. Также Шавкат Мирзиёев и Антонелла Бассани обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных проектов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев всемирный банк приоритеты расширение партнерство