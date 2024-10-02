https://uz.sputniknews.ru/20241002/djizakskaya-oblast-proyekt-proizvodstvo-saxar-45936518.html

В Джизакской области хотят наладить производство сахара

В Джизакской области хотят наладить производство сахара

Sputnik Узбекистан

Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и представители египетской компании

2024-10-02T10:46+0500

2024-10-02T10:46+0500

2024-10-02T10:49+0500

узбекистан

египет

проект

сахар

производство

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Проект по выращиванию в Джизакской области сахарной свеклы и налаживанию производства сахара годовой мощностью 200 тысяч тонн обсудили в МИПТ РУз на встрече с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом, сообщает пресс-служба министерства. По итогам встречи стороны выработали дополнительные совместные меры по ускоренной реализации проекта с привлечением египетских опыта и технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-i-egipet-namereny-sozdat-sovmestnuyu-torgovuyu-palatu-45870365.html

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