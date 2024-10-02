В Джизакской области хотят наладить производство сахара
10:46 02.10.2024 (обновлено: 10:49 02.10.2024)
© Sputnik / Павел Лисицын/
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Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и представители египетской компании.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Проект по выращиванию в Джизакской области сахарной свеклы и налаживанию производства сахара годовой мощностью 200 тысяч тонн обсудили в МИПТ РУз на встрече с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом, сообщает пресс-служба министерства.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
В МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
"Представители компании высоко оценили созданные в Узбекистане условия для осуществления инвестиционной деятельности", — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны выработали дополнительные совместные меры по ускоренной реализации проекта с привлечением египетских опыта и технологий.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
В МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
27 сентября, 16:37