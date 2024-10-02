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https://uz.sputniknews.ru/20241002/djizakskaya-oblast-proyekt-proizvodstvo-saxar-45936518.html
В Джизакской области хотят наладить производство сахара
В Джизакской области хотят наладить производство сахара
Sputnik Узбекистан
Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и представители египетской компании
2024-10-02T10:46+0500
2024-10-02T10:49+0500
узбекистан
египет
проект
сахар
производство
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Проект по выращиванию в Джизакской области сахарной свеклы и налаживанию производства сахара годовой мощностью 200 тысяч тонн обсудили в МИПТ РУз на встрече с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом, сообщает пресс-служба министерства. По итогам встречи стороны выработали дополнительные совместные меры по ускоренной реализации проекта с привлечением египетских опыта и технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20240927/uzbekistan-i-egipet-namereny-sozdat-sovmestnuyu-torgovuyu-palatu-45870365.html
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джизакская область производство сахар министр инвестиции промышленность торговля узбекистан лазиз кудратов египет
джизакская область производство сахар министр инвестиции промышленность торговля узбекистан лазиз кудратов египет

В Джизакской области хотят наладить производство сахара

10:46 02.10.2024 (обновлено: 10:49 02.10.2024)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар. Иллюстративное фото
Сахар. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и представители египетской компании.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Проект по выращиванию в Джизакской области сахарной свеклы и налаживанию производства сахара годовой мощностью 200 тысяч тонн обсудили в МИПТ РУз на встрече с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом, сообщает пресс-служба министерства.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
В МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан

"Представители компании высоко оценили созданные в Узбекистане условия для осуществления инвестиционной деятельности", — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны выработали дополнительные совместные меры по ускоренной реализации проекта с привлечением египетских опыта и технологий.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2024
В МИПТ РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
Узбекистан и Египет начали переговоры по созданию совместной торговой палаты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2024
Узбекистан и Египет намерены создать совместную торговую палату
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