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Торговля и инвестиции: Узбекистан и Удмуртия развивают взаимодействие
Торговля и инвестиции: Узбекистан и Удмуртия развивают взаимодействие
Sputnik Узбекистан
Совместные практические меры по дальнейшему развитию сотрудничества между регионами двух стран обсудили дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Казани в ходе рабочей поездки в Удмуртию
2024-10-02T11:54+0500
2024-10-02T11:54+0500
2024-10-02T14:38+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
торговля
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций и промышленной кооперации обсудили узбекские дипломаты в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, членами правительства республики, представителями деловых кругов, сообщает ИА "Дунё". Стороны также подчеркнули, что для увеличения взаимного внешнеэкономического оборота необходимо поддерживать бизнес-сообщества, разрабатывать новые проекты, организовывать бизнес-миссии, а также уделять внимание промышленной кооперации и туризму. По итогам встречи решено разработать совместные практические меры по дальнейшему развитию кооперационных связей между регионами двух стран. В рамках визита также состоялись переговоры с руководителями высших учебных заведений Удмуртии. Обсудили укрепление связей в сфере образования, обеспечения прав соотечественников и организации их свободного времени. Во время открытого диалога со студентами Ижевского государственного технического университете имени М. Т. Калашникова из Узбекистана представили подробную информацию о предстоящих 27 октября парламентских выборах.
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взаимодействие регион узбекистан удмуртия развитие сотрудничество дипломат генеральное консульство казань
взаимодействие регион узбекистан удмуртия развитие сотрудничество дипломат генеральное консульство казань
Торговля и инвестиции: Узбекистан и Удмуртия развивают взаимодействие
11:54 02.10.2024 (обновлено: 14:38 02.10.2024)
Совместные практические меры по дальнейшему развитию сотрудничества между регионами двух стран обсудили дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Казани в ходе рабочей поездки в Удмуртию.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций и промышленной кооперации обсудили узбекские дипломаты в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, членами правительства республики, представителями деловых кругов, сообщает ИА "Дунё"
.
Стороны также подчеркнули, что для увеличения взаимного внешнеэкономического оборота необходимо поддерживать бизнес-сообщества, разрабатывать новые проекты, организовывать бизнес-миссии, а также уделять внимание промышленной кооперации и туризму.
"Целесообразно увеличить количество авиарейсов для развития торгово-промышленных, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей и туризма между регионами Узбекистана и Удмуртией", — говорится в сообщении.
По итогам встречи решено разработать совместные практические меры по дальнейшему развитию кооперационных связей между регионами двух стран.
В рамках визита также состоялись переговоры с руководителями высших учебных заведений Удмуртии. Обсудили укрепление связей в сфере образования, обеспечения прав соотечественников и организации их свободного времени.
Во время открытого диалога со студентами Ижевского государственного технического университете имени М. Т. Калашникова из Узбекистана представили подробную информацию о предстоящих 27 октября парламентских выборах
.