https://uz.sputniknews.ru/20241002/torgovlya-investitsii-region-uzbekistan-udmurtiya-vzaimodeystviye-45940254.html

Торговля и инвестиции: Узбекистан и Удмуртия развивают взаимодействие

Торговля и инвестиции: Узбекистан и Удмуртия развивают взаимодействие

Sputnik Узбекистан

Совместные практические меры по дальнейшему развитию сотрудничества между регионами двух стран обсудили дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Казани в ходе рабочей поездки в Удмуртию

2024-10-02T11:54+0500

2024-10-02T11:54+0500

2024-10-02T14:38+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

торговля

инвестиции

регион

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций и промышленной кооперации обсудили узбекские дипломаты в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, членами правительства республики, представителями деловых кругов, сообщает ИА "Дунё". Стороны также подчеркнули, что для увеличения взаимного внешнеэкономического оборота необходимо поддерживать бизнес-сообщества, разрабатывать новые проекты, организовывать бизнес-миссии, а также уделять внимание промышленной кооперации и туризму. По итогам встречи решено разработать совместные практические меры по дальнейшему развитию кооперационных связей между регионами двух стран. В рамках визита также состоялись переговоры с руководителями высших учебных заведений Удмуртии. Обсудили укрепление связей в сфере образования, обеспечения прав соотечественников и организации их свободного времени. Во время открытого диалога со студентами Ижевского государственного технического университете имени М. Т. Калашникова из Узбекистана представили подробную информацию о предстоящих 27 октября парламентских выборах.

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