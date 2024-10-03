https://uz.sputniknews.ru/20241003/kakie-produkty-i-napitki-pomogayut-usnut-45960609.html

Врач: Какие продукты и напитки помогают уснуть, а какие — наоборот

Врач: Какие продукты и напитки помогают уснуть, а какие — наоборот

Sputnik Узбекистан

Диетолог рассказала, что нужно съесть на ночь, чтобы хорошо выспаться

2024-10-03T22:03+0500

2024-10-03T22:03+0500

2024-10-03T22:03+0500

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Врачи рекомендуют ужинать за три часа до сна. Но чтобы сон был хорошим и глубоким, важно, что именно ест человек на ночь, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Людмила Денисенко.Также она напомнила про снотворный эффект травяных чаев и растительных масел.Вместе с тем, она назвала продукты и напитки, которые только мешают уснуть.В заключение она добавила, что главный противник сна — алкоголь. Его избыточный прием, хотя и первоначально вызывает сонливость, затем нарушает качество сна.

https://uz.sputniknews.ru/20241001/dietolog-rasskazal-kak-poxudet-v-vozraste-40-45923645.html

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