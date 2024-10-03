https://uz.sputniknews.ru/20241003/kakie-produkty-i-napitki-pomogayut-usnut-45960609.html
Врач: Какие продукты и напитки помогают уснуть, а какие — наоборот
Врач: Какие продукты и напитки помогают уснуть, а какие — наоборот
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала, что нужно съесть на ночь, чтобы хорошо выспаться
2024-10-03T22:03+0500
2024-10-03T22:03+0500
2024-10-03T22:03+0500
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Врачи рекомендуют ужинать за три часа до сна. Но чтобы сон был хорошим и глубоким, важно, что именно ест человек на ночь, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Людмила Денисенко.Также она напомнила про снотворный эффект травяных чаев и растительных масел.Вместе с тем, она назвала продукты и напитки, которые только мешают уснуть.В заключение она добавила, что главный противник сна — алкоголь. Его избыточный прием, хотя и первоначально вызывает сонливость, затем нарушает качество сна.
https://uz.sputniknews.ru/20241001/dietolog-rasskazal-kak-poxudet-v-vozraste-40-45923645.html
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продукты напитки сон диетолог
продукты напитки сон диетолог
Врач: Какие продукты и напитки помогают уснуть, а какие — наоборот
Диетолог рассказала, что нужно съесть на ночь, чтобы хорошо выспаться.
Врачи рекомендуют ужинать за три часа до сна. Но чтобы сон был хорошим и глубоким, важно, что именно ест человек на ночь, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог Людмила Денисенко.
"Практически все молочные продукты: йогурт, молоко, особенно сыр, содержат аминокислоту — триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами. Поэтому, если съесть стаканчик йогурта непосредственно перед сном, вы не переедите, а получите небольшую дозу успокоительного. Триптофаном богато мясо индейки, и бутерброд с ней или индейка на ужин тоже будут способствовать хорошему сну. Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть", — перечислила специалист.
Также она напомнила про снотворный эффект травяных чаев и растительных масел.
"Всевозможные чаи, особенно ромашковый, с вербеной или другими травами, действуют успокаивающе. Их очень хорошо принимать на ночь и даже незадолго перед сном. Благотворно действуют растительные масла. Даже один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию", — сказала Денисенко.
Вместе с тем, она назвала продукты и напитки, которые только мешают уснуть.
"Это все жирное, жареное, копченое — все, что долго переваривается, вызывает чувство перенасыщения. Это кофе и шоколад, острая пища, содержащая капсаицин — вещество, которое вызывает приток крови к желудку и действует возбуждающе", — предупредила Людмила Денисенко.
В заключение она добавила, что главный противник сна — алкоголь. Его избыточный прием, хотя и первоначально вызывает сонливость, затем нарушает качество сна.