https://uz.sputniknews.ru/20241004/borba-terrorizm-spetsslujba-sng-vstrecha-astana-45969074.html
Борьба с терроризмом: главы спецслужб стран СНГ встречаются в Астане
Борьба с терроризмом: главы спецслужб стран СНГ встречаются в Астане
Sputnik Узбекистан
Состоятся заседания рабочих органов Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности
2024-10-04T11:11+0500
2024-10-04T11:11+0500
2024-10-04T11:59+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В столице Казахстана Астане проходит 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Участники планируют выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в страны СНГ, а также подвести итоги работы Базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма в текущем году, определить направления дальнейшей работы на следующий год. Справочно: Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности. Председательство в СОРБ, по согласованному решению его членов, осуществляет директор ФСБ России. Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств СНГ. Предыдущее заседание прошло 24 мая 2024 года в Бишкеке. На нем рассмотрели предложения по совместному противодействию угрозам со стороны международных террористических организаций, а также лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки в государствах СНГ.
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спецслужба снг встреча астана заседание совет руководитель безопасность направления деятельность
спецслужба снг встреча астана заседание совет руководитель безопасность направления деятельность
Борьба с терроризмом: главы спецслужб стран СНГ встречаются в Астане
11:11 04.10.2024 (обновлено: 11:59 04.10.2024)
Состоятся также заседания рабочих органов Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В столице Казахстана Астане проходит 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"В ходе пленарного заседания основное внимание члены совета уделят совершенствованию взаимодействия специальных служб стран содружества в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом", — говорится в сообщении.
Участники планируют выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в страны СНГ, а также подвести итоги работы Базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма в текущем году, определить направления дальнейшей работы на следующий год.
Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности. Председательство в СОРБ, по согласованному решению его членов, осуществляет директор ФСБ России.
Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств СНГ.
Предыдущее заседание прошло 24 мая 2024 года в Бишкеке. На нем рассмотрели предложения по совместному противодействию угрозам со стороны международных террористических организаций, а также лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки в государствах СНГ.