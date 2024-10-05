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https://uz.sputniknews.ru/20241005/direktora-filialov-rossiyskix-vuzov-v-uzbekistane-proveli-vstrechu---o-chem-govorili-45990390.html
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане обсудили на прошедшей встрече прием абитуриентов в 2024 году.
2024-10-05T15:13+0500
2024-10-05T15:13+0500
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Руководители филиалов высших учебных заведений России в Узбекистане провели встречу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам директора Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбека Умарова, участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года, которая включает в себя образовательную, научно-техническую и духовно-просветительскую части. Мероприятие прошло в рамках образовательного фестиваля "День знаний", который организован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Посольства РФ в РУз, Россотрудничества, руководства филиалов российских вузов и индустриальных партнеров.
https://uz.sputniknews.ru/20240921/vystavka-obrazovaniye-rossiya-vuz-tashkent-video-45769047.html
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Элина Бекназарова
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вузы россия узбекистан филиал образование развитие
вузы россия узбекистан филиал образование развитие

Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили

15:13 05.10.2024
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте прошла встреча директоров филиалов российских вузов в Узбекистане
В Ташкенте прошла встреча директоров филиалов российских вузов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2024
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Руководители филиалов высших учебных заведений России в Узбекистане провели встречу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам директора Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбека Умарова, участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года, которая включает в себя образовательную, научно-техническую и духовно-просветительскую части.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваДиректор Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбек Умаров.
Директор Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбек Умаров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2024
Директор Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбек Умаров.
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
"В целом упор будет сделан на привлечение талантливых и способных абитуриентов. Мы будем проводить различные отраслевые и межвузовские олимпиады, а также развивать коммуникацию среди филиалов российских вузов в Узбекистане", - рассказал Фарходбек Умаров.
Мероприятие прошло в рамках образовательного фестиваля "День знаний", который организован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Посольства РФ в РУз, Россотрудничества, руководства филиалов российских вузов и индустриальных партнеров.
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