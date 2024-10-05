https://uz.sputniknews.ru/20241005/direktora-filialov-rossiyskix-vuzov-v-uzbekistane-proveli-vstrechu---o-chem-govorili-45990390.html

Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили

Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Директора филиалов российских вузов в Узбекистане обсудили на прошедшей встрече прием абитуриентов в 2024 году.

2024-10-05T15:13+0500

2024-10-05T15:13+0500

2024-10-05T15:13+0500

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Руководители филиалов высших учебных заведений России в Узбекистане провели встречу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам директора Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбека Умарова, участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года, которая включает в себя образовательную, научно-техническую и духовно-просветительскую части. Мероприятие прошло в рамках образовательного фестиваля "День знаний", который организован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Посольства РФ в РУз, Россотрудничества, руководства филиалов российских вузов и индустриальных партнеров.

https://uz.sputniknews.ru/20240921/vystavka-obrazovaniye-rossiya-vuz-tashkent-video-45769047.html

ташкент

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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