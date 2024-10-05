https://uz.sputniknews.ru/20241005/direktora-filialov-rossiyskix-vuzov-v-uzbekistane-proveli-vstrechu---o-chem-govorili-45990390.html
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане обсудили на прошедшей встрече прием абитуриентов в 2024 году.
2024-10-05T15:13+0500
2024-10-05T15:13+0500
2024-10-05T15:13+0500
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Руководители филиалов высших учебных заведений России в Узбекистане провели встречу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам директора Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбека Умарова, участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года, которая включает в себя образовательную, научно-техническую и духовно-просветительскую части. Мероприятие прошло в рамках образовательного фестиваля "День знаний", который организован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Посольства РФ в РУз, Россотрудничества, руководства филиалов российских вузов и индустриальных партнеров.
https://uz.sputniknews.ru/20240921/vystavka-obrazovaniye-rossiya-vuz-tashkent-video-45769047.html
ташкент
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2024
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
вузы россия узбекистан филиал образование развитие
вузы россия узбекистан филиал образование развитие
Директора филиалов российских вузов в Узбекистане провели встречу - о чем говорили
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Руководители филиалов высших учебных заведений России в Узбекистане провели встречу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
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По словам директора Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС Фарходбека Умарова, участники собрания подготовили стратегию развития филиалов до 2030 года, которая включает в себя образовательную, научно-техническую и духовно-просветительскую части.
"В целом упор будет сделан на привлечение талантливых и способных абитуриентов. Мы будем проводить различные отраслевые и межвузовские олимпиады, а также развивать коммуникацию среди филиалов российских вузов в Узбекистане", - рассказал Фарходбек Умаров.
Мероприятие прошло в рамках образовательного фестиваля "День знаний", который организован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Посольства РФ в РУз, Россотрудничества, руководства филиалов российских вузов и индустриальных партнеров.