https://uz.sputniknews.ru/20241005/v-aeroportu-tashkenta-sozdayut-inklyuzivnye-usloviya-45987825.html
В международном аэропорту Ташкента создают инклюзивные условия
В международном аэропорту Ташкента создают инклюзивные условия
Sputnik Узбекистан
Появились тактильные дорожки, сурдопереводчики, кнопки вызова спецперсонала и многое другое.
2024-10-05T12:23+0500
2024-10-05T12:23+0500
2024-10-05T12:27+0500
ташкент
инклюзивное образование
лица с инвалидностью
аэропорт ташкента
фото
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента устанавливают специальное оборудование для лиц с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.В залах прилета и вылета появились техсредства для людей всех категорий инвалидности (шрифт Брайля, звуковое сопровождение, система для слабослышащих, сурдоперевод, экран для специальных роликов), тактильные пиктограммы и индикаторы, звуковые и тактильные мнемосхемы, а также кнопки вызова помощи.У входов в терминалы аэропорта установливают кнопки для вызова спецперсонала с необходимым инвентарем (инвалидные коляски, носилки и прочее), чтобы помочь сопроводить маломобильных пассажиров.
https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistan-ulitsa-lyudi-invalidnost-44882394.html
ташкент
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ташкент аэропорт лица с ограниченными возможностями инклюзия инвалидность доступная среда
ташкент аэропорт лица с ограниченными возможностями инклюзия инвалидность доступная среда
В международном аэропорту Ташкента создают инклюзивные условия
12:23 05.10.2024 (обновлено: 12:27 05.10.2024)
Реконструкция проводится в рамках постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью".
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
В международном аэропорту Ташкента устанавливают специальное оборудование для лиц с ограниченными возможностями, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
В залах прилета и вылета появились техсредства для людей всех категорий инвалидности (шрифт Брайля, звуковое сопровождение, система для слабослышащих, сурдоперевод, экран для специальных роликов), тактильные пиктограммы и индикаторы, звуковые и тактильные мнемосхемы, а также кнопки вызова помощи.
У входов в терминалы аэропорта установливают кнопки для вызова спецперсонала с необходимым инвентарем (инвалидные коляски, носилки и прочее), чтобы помочь сопроводить маломобильных пассажиров.