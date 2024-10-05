https://uz.sputniknews.ru/20241005/v-aeroportu-tashkenta-sozdayut-inklyuzivnye-usloviya-45987825.html

В международном аэропорту Ташкента создают инклюзивные условия

В международном аэропорту Ташкента создают инклюзивные условия

Sputnik Узбекистан

Появились тактильные дорожки, сурдопереводчики, кнопки вызова спецперсонала и многое другое.

2024-10-05T12:23+0500

2024-10-05T12:23+0500

2024-10-05T12:27+0500

ташкент

инклюзивное образование

лица с инвалидностью

аэропорт ташкента

фото

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента устанавливают специальное оборудование для лиц с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.В залах прилета и вылета появились техсредства для людей всех категорий инвалидности (шрифт Брайля, звуковое сопровождение, система для слабослышащих, сурдоперевод, экран для специальных роликов), тактильные пиктограммы и индикаторы, звуковые и тактильные мнемосхемы, а также кнопки вызова помощи.У входов в терминалы аэропорта установливают кнопки для вызова спецперсонала с необходимым инвентарем (инвалидные коляски, носилки и прочее), чтобы помочь сопроводить маломобильных пассажиров.

https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistan-ulitsa-lyudi-invalidnost-44882394.html

ташкент

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