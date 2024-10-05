https://uz.sputniknews.ru/20241005/v-uzbekistane-budut-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-45985480.html
Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику - закон
Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику - закон
Sputnik Узбекистан
Цель документа - поддержка, развитие и регулирование отношений в области креативной экономики.
2024-10-05T09:51+0500
2024-10-05T09:51+0500
2024-10-05T09:51+0500
ташкент
закон
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экономика
творчество
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О креативной экономике", сообщает Минюст РУз. Цель документа - поддержка, развитие и регулирование отношений в этой области. Кабинет Министров страны обеспечит реализацию единой государственной политики в сфере креативной экономики. В частности, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы жители Узбекистана могли легко проявлять и совершенствовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Республиканский совет по развитию креативной экономики будет консультировать по вопросам совершенствования индустрии. На данном этапе к сфере креативной экономики относятся следующие виды деятельности: Напомним, со 2 по 4 октября в Ташкенте проходила IV Всемирная конференция по креативной экономике. Участники форума обсудили социальные и экономические проблемы, возникающие из-за стремительного развития информационных технологий и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20241001/senat-uzbekistan-odobril-zakon-o-kreativnoy-ekonomike-45926612.html
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креативная экономика закон узбекистан
креативная экономика закон узбекистан
Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику - закон
За реализацию государственной политики в данной сфере отвечает Кабинет Министров.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О креативной экономике", сообщает
Минюст РУз.
Цель документа - поддержка, развитие и регулирование отношений в этой области.
Кабинет Министров страны обеспечит реализацию единой государственной политики в сфере креативной экономики. В частности, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы жители Узбекистана могли легко проявлять и совершенствовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Республиканский совет по развитию креативной экономики будет консультировать по вопросам совершенствования индустрии.
На данном этапе к сфере креативной экономики относятся следующие виды деятельности:
прикладное искусство и ремесленничество;
архитектура, проектирование и урбанистика;
аудиовизуальное искусство;
исполнительское искусство;
организация концертно-зрелищной деятельности и массовых культурных мероприятий;
творческая деятельность в сфере цифровых технологий.
Напомним, со 2 по 4 октября в Ташкенте проходила IV Всемирная конференция по креативной экономике. Участники форума обсудили социальные и экономические проблемы, возникающие из-за стремительного развития информационных технологий и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности.