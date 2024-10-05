https://uz.sputniknews.ru/20241005/v-uzbekistane-budut-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-45985480.html

Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику - закон

Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику - закон

Sputnik Узбекистан

Цель документа - поддержка, развитие и регулирование отношений в области креативной экономики.

2024-10-05T09:51+0500

2024-10-05T09:51+0500

2024-10-05T09:51+0500

ташкент

закон

новый закон

экономика

творчество

минюст узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О креативной экономике", сообщает Минюст РУз. Цель документа - поддержка, развитие и регулирование отношений в этой области. Кабинет Министров страны обеспечит реализацию единой государственной политики в сфере креативной экономики. В частности, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы жители Узбекистана могли легко проявлять и совершенствовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Республиканский совет по развитию креативной экономики будет консультировать по вопросам совершенствования индустрии. На данном этапе к сфере креативной экономики относятся следующие виды деятельности: Напомним, со 2 по 4 октября в Ташкенте проходила IV Всемирная конференция по креативной экономике. Участники форума обсудили социальные и экономические проблемы, возникающие из-за стремительного развития информационных технологий и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20241001/senat-uzbekistan-odobril-zakon-o-kreativnoy-ekonomike-45926612.html

ташкент

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