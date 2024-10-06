https://uz.sputniknews.ru/20241006/uzbekistan-malaziyskiy-opyt-islamskogo-straxovaniya-takaful-45998961.html

В Узбекистане могут внедрить малазийский опыт исламского страхования – такафул

В Узбекистане могут внедрить малазийский опыт исламского страхования – такафул

Sputnik Узбекистан

Малазийские эксперты отмечают, что в Узбекистане имеется большой потенциал для развития исламского страхования.

2024-10-06T16:03+0500

2024-10-06T16:03+0500

2024-10-06T16:05+0500

узбекистан

малайзия

страхование

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Малайзийские эксперты предложили внедрить в Узбекистане исламскую систему страхования . Об этом говорилось на встрече, состоявшейся в посольстве Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В Куала-Лумпуре состоялась встреча с главным консультантом малазийской компании "Startegic Horizon Management System" Сайфулом Бахри бин Сарони и директором компании "Abkari Risk Management" Идрусом бин Матом Наяном.В ходе встречи состоялась презентация малазийского исламского страхования – такафул и перспектив его внедрения в Узбекистане. С малазийской стороной обсужден предварительный анализ внедрения такафул-страхования в Узбекистане.Сайфул Бахри отметил, что, поскольку интерес субъектов предпринимательства Узбекистана к исламским финансовым услугам с каждым годом возрастает, в республике существует большой потенциал для развития исламского страхования.Участники выразили готовность проработать вопрос привлечения исламских страховых компаний "Syarikat Takaful Malaysia Bhd.", "Takaful Ikhlas Sdn. Bhd" и "ETIQA Takaful Bhd.", принадлежащих правительству страны, к сотрудничеству с государственными страховыми компаниями Узбекистана.Для справки: В 1982 году правительство Малайзии заложило первый камень в фундамент создания экосистемы исламского страхования. К 1984 году был принят Закон о такафуле, и в том же году была создана первая государственная исламская страховая компания.Отличие такафул-страхования от обычного в том, что при нем создается специальный страховой фонд. В порядке, заранее объявленном участниками фонда, взносы, уплаченные по страхованию, зачисляются в фонд. Фонд компенсирует убытки своих членов за счет этих средств, перешедших в его собственность. В конце года часть лишних средств по страхованию может быть изъята в резерв на последующие годы или распределена между участниками, исходя из устава общества.

https://uz.sputniknews.ru/20240915/malayziya-investitsionniy-potentsial-uzbekistan-45676736.html

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