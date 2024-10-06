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https://uz.sputniknews.ru/20241006/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-zoloto-molodej-chm-tadjikistan-45994226.html
Узбекский дзюдоист завоевал золото на молодежном ЧМ в Таджикистане
Узбекский дзюдоист завоевал золото на молодежном ЧМ в Таджикистане
Sputnik Узбекистан
Душанбе принимает чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.
2024-10-06T11:23+0500
2024-10-06T12:25+0500
узбекистан
таджикистан
спорт
дзюдо
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Дзюдоист Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира, сообщает Минспорт РУз.Молодежный чемпионат мира по дзюдо принимает столица Таджикистана – Душанбе.Как сообщает ведомство, Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана, участвующий в этом чемпионате мира, в последнем матче за первенство мира одержал победу над Нозому Микигой из Японии.Также в первый день чемпионата мира Муродил Муродиллаев принес бронзовую медаль сборной Узбекистана. Муродиллаев, уступивший в полуфинале свой шанс спортсмену-хозяину, победил в борьбе за третье место Джонатана Янга из США и внес свое имя в список победителей.На пьедестал почета ЧМ поднялся и Алишер Саманов, выступавший в весовой категории -90 кг. В схватке за бронзу Саманов показал свое мастерство и победил уроженца Италии Хенри Овусу, записав в актив делегации Узбекистана очередную бронзовую медаль.Всего узбекские дзюдоисты в индивидуальной программе завоевали 1 золото и 3 бронзы.
https://uz.sputniknews.ru/20240904/dzyudoisty-uzbekistan-13-medaley-chempionat-azii-45487785.html
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дзюдо золото медаль чемпионат бронза
дзюдо золото медаль чемпионат бронза

Узбекский дзюдоист завоевал золото на молодежном ЧМ в Таджикистане

11:23 06.10.2024 (обновлено: 12:25 06.10.2024)
© Министерство спортаМухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2024
© Министерство спорта
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Душанбе принимает чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Дзюдоист Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира, сообщает Минспорт РУз.
Молодежный чемпионат мира по дзюдо принимает столица Таджикистана – Душанбе.
Как сообщает ведомство, Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана, участвующий в этом чемпионате мира, в последнем матче за первенство мира одержал победу над Нозому Микигой из Японии.

"В рамках молодежного чемпионата мира по дзюдо в Таджикистане сборная Узбекистана удостоилась награды высшей пробы. Наш соотечественник Мухаммадсодик Содиков смог одолеть всех оппонентов и занял первое место. В решающей схватке Содиков победил японца Нозому Микига," – говорится в сообщении.

© Министерство спортаМухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2024
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
© Министерство спорта
Также в первый день чемпионата мира Муродил Муродиллаев принес бронзовую медаль сборной Узбекистана. Муродиллаев, уступивший в полуфинале свой шанс спортсмену-хозяину, победил в борьбе за третье место Джонатана Янга из США и внес свое имя в список победителей.
На пьедестал почета ЧМ поднялся и Алишер Саманов, выступавший в весовой категории -90 кг. В схватке за бронзу Саманов показал свое мастерство и победил уроженца Италии Хенри Овусу, записав в актив делегации Узбекистана очередную бронзовую медаль.
© НОК УзбекистанаДзюдоист Алишер Саманов завоевал бронзу на ЧМ в Душанбе.
Дзюдоист Алишер Саманов завоевал бронзу на ЧМ в Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2024
Дзюдоист Алишер Саманов завоевал бронзу на ЧМ в Душанбе.
© НОК Узбекистана
Всего узбекские дзюдоисты в индивидуальной программе завоевали 1 золото и 3 бронзы.
Дзюдоистов Узбекистана торжественно встретили в аэропорту Ташкента после Чемпионата Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2024
Дзюдоисты Узбекистана завоевали 13 медалей на чемпионате Азии
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