Узбекский дзюдоист завоевал золото на молодежном ЧМ в Таджикистане
11:23 06.10.2024 (обновлено: 12:25 06.10.2024)
© Министерство спортаМухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
© Министерство спорта
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Душанбе принимает чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Дзюдоист Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира, сообщает Минспорт РУз.
Молодежный чемпионат мира по дзюдо принимает столица Таджикистана – Душанбе.
Как сообщает ведомство, Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана, участвующий в этом чемпионате мира, в последнем матче за первенство мира одержал победу над Нозому Микигой из Японии.
Как сообщает ведомство, Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана, участвующий в этом чемпионате мира, в последнем матче за первенство мира одержал победу над Нозому Микигой из Японии.
"В рамках молодежного чемпионата мира по дзюдо в Таджикистане сборная Узбекистана удостоилась награды высшей пробы. Наш соотечественник Мухаммадсодик Содиков смог одолеть всех оппонентов и занял первое место. В решающей схватке Содиков победил японца Нозому Микига," – говорится в сообщении.
© Министерство спортаМухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
Мухаммадсадик Садиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по дзюдо
© Министерство спорта
Также в первый день чемпионата мира Муродил Муродиллаев принес бронзовую медаль сборной Узбекистана. Муродиллаев, уступивший в полуфинале свой шанс спортсмену-хозяину, победил в борьбе за третье место Джонатана Янга из США и внес свое имя в список победителей.
На пьедестал почета ЧМ поднялся и Алишер Саманов, выступавший в весовой категории -90 кг. В схватке за бронзу Саманов показал свое мастерство и победил уроженца Италии Хенри Овусу, записав в актив делегации Узбекистана очередную бронзовую медаль.
© НОК УзбекистанаДзюдоист Алишер Саманов завоевал бронзу на ЧМ в Душанбе.
Дзюдоист Алишер Саманов завоевал бронзу на ЧМ в Душанбе.
© НОК Узбекистана
Всего узбекские дзюдоисты в индивидуальной программе завоевали 1 золото и 3 бронзы.
4 сентября, 14:01