https://uz.sputniknews.ru/20241006/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-zoloto-molodej-chm-tadjikistan-45994226.html

Узбекский дзюдоист завоевал золото на молодежном ЧМ в Таджикистане

Узбекский дзюдоист завоевал золото на молодежном ЧМ в Таджикистане

Sputnik Узбекистан

Душанбе принимает чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.

2024-10-06T11:23+0500

2024-10-06T11:23+0500

2024-10-06T12:25+0500

узбекистан

таджикистан

спорт

дзюдо

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Дзюдоист Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира, сообщает Минспорт РУз.Молодежный чемпионат мира по дзюдо принимает столица Таджикистана – Душанбе.Как сообщает ведомство, Мухаммадсодик Содиков из Узбекистана, участвующий в этом чемпионате мира, в последнем матче за первенство мира одержал победу над Нозому Микигой из Японии.Также в первый день чемпионата мира Муродил Муродиллаев принес бронзовую медаль сборной Узбекистана. Муродиллаев, уступивший в полуфинале свой шанс спортсмену-хозяину, победил в борьбе за третье место Джонатана Янга из США и внес свое имя в список победителей.На пьедестал почета ЧМ поднялся и Алишер Саманов, выступавший в весовой категории -90 кг. В схватке за бронзу Саманов показал свое мастерство и победил уроженца Италии Хенри Овусу, записав в актив делегации Узбекистана очередную бронзовую медаль.Всего узбекские дзюдоисты в индивидуальной программе завоевали 1 золото и 3 бронзы.

https://uz.sputniknews.ru/20240904/dzyudoisty-uzbekistan-13-medaley-chempionat-azii-45487785.html

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