https://uz.sputniknews.ru/20241006/yujnokoreyskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-uzbekistan-zapchasti-avtoprom-45999565.html

Южнокорейская компания хочет производить в Узбекистане запчасти для автопрома

Южнокорейская компания хочет производить в Узбекистане запчасти для автопрома

Sputnik Узбекистан

На встрече в Ташкенте достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных проектов по производству запасных частей и электротехники для автомобильной промышленности.

2024-10-06T18:10+0500

2024-10-06T18:10+0500

2024-10-06T18:10+0500

узбекистан

южная корея

запчасти

автопром

производство

посол

инвестиции

проект

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В МИД РУз. при участии посла Республики Корея Вон До Ёна состоялась встреча с представителями ряда южнокорейских компаний в области автомобилестроения и электротехники, прибывших в Узбекистан для участия в работе "Узбекско-Корейской недели индустриально-академических инноваций 2024", сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, в ходе встречи южнокорейскую делегацию проинформировали о реформах, проводимых в Узбекистане по совершенствованию инвестиционной и деловой среды, мерах по поддержке иностранных компаний и отечественного предпринимательства.Отдельно участники обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений в инвестиционной и торгово-экономической областях.По итогам встречи достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных проектов по налаживанию производства запасных частей и электротехники для автомобильной промышленности.

https://uz.sputniknews.ru/20240614/uzbekistan-yujnaya-koreya-dokumenty-podpisaniye-44373928.html

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