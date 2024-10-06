https://uz.sputniknews.ru/20241006/yujnokoreyskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-uzbekistan-zapchasti-avtoprom-45999565.html
Южнокорейская компания хочет производить в Узбекистане запчасти для автопрома
Южнокорейская компания хочет производить в Узбекистане запчасти для автопрома
Sputnik Узбекистан
На встрече в Ташкенте достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных проектов по производству запасных частей и электротехники для автомобильной промышленности.
2024-10-06T18:10+0500
2024-10-06T18:10+0500
2024-10-06T18:10+0500
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автопром
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инвестиции
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В МИД РУз. при участии посла Республики Корея Вон До Ёна состоялась встреча с представителями ряда южнокорейских компаний в области автомобилестроения и электротехники, прибывших в Узбекистан для участия в работе "Узбекско-Корейской недели индустриально-академических инноваций 2024", сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, в ходе встречи южнокорейскую делегацию проинформировали о реформах, проводимых в Узбекистане по совершенствованию инвестиционной и деловой среды, мерах по поддержке иностранных компаний и отечественного предпринимательства.Отдельно участники обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений в инвестиционной и торгово-экономической областях.По итогам встречи достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных проектов по налаживанию производства запасных частей и электротехники для автомобильной промышленности.
https://uz.sputniknews.ru/20240614/uzbekistan-yujnaya-koreya-dokumenty-podpisaniye-44373928.html
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автопром запчасти мид южная корея электротехника вон до ён проект
автопром запчасти мид южная корея электротехника вон до ён проект
Южнокорейская компания хочет производить в Узбекистане запчасти для автопрома
На встрече в Ташкенте достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных проектов по налаживанию производства запасных частей и электротехники для автомобильной промышленности.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В МИД РУз. при участии посла Республики Корея Вон До Ёна состоялась встреча с представителями ряда южнокорейских компаний в области автомобилестроения и электротехники, прибывших в Узбекистан для участия в работе "Узбекско-Корейской недели индустриально-академических инноваций 2024", сообщает ИА "Дунё".
По информации агентства, в ходе встречи южнокорейскую делегацию проинформировали о реформах, проводимых в Узбекистане по совершенствованию инвестиционной и деловой среды, мерах по поддержке иностранных компаний и отечественного предпринимательства.
"Представители южнокорейских компаний отметили успешное проведение мероприятия,(Узбекско-Корейская неделя индустриально-академических инноваций 2024), ставшего эффективной платформой для обмена мнениями и перспективами сотрудничества между компаниями двух стран в инновационной и образовательной сферах", – говорится в сообщении.
Отдельно участники обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений в инвестиционной и торгово-экономической областях.
По итогам встречи достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных проектов по налаживанию производства запасных частей и электротехники для автомобильной промышленности.