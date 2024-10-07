https://uz.sputniknews.ru/20241007/mirziyoev-posetit-s-rabochim-vizitom-moskvu-46002540.html
Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву
Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ
2024-10-07T09:50+0500
2024-10-07T09:50+0500
2024-10-07T09:57+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
москва
заседание
снг
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Руководитель республики примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ. Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 8 октября в столице РФ, сообщается на сайте Исполкома СНГ.Главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году. На саммите также планируют обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня. Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности. Ожидают, что на заседании также примут ряд заявлений глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
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мирзиёев москва рабочий визит заседание главы государств снг
мирзиёев москва рабочий визит заседание главы государств снг
Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву
09:50 07.10.2024 (обновлено: 09:57 07.10.2024)
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7-8 октября посетит город Москву с рабочим визитом", — говорится в сообщении.
Руководитель республики примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.
Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 8 октября в столице РФ, сообщается
на сайте Исполкома СНГ.
Главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.
На саммите также планируют обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.
Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.
Ожидают, что на заседании также примут ряд заявлений глав государств-участников Содружества Независимых Государств.