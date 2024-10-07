https://uz.sputniknews.ru/20241007/mirziyoev-vyletel-v-moskvu--46018059.html
Мирзиёев вылетел в Москву
Мирзиёев вылетел в Москву
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита глав государств-участников СНГ
2024-10-07T15:11+0500
2024-10-07T15:11+0500
2024-10-07T15:39+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
москва
россия
заседание
снг
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Руководитель республики примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ. Напомним, что очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 8 октября в столице РФ.
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мирзиёев москва
Мирзиёев вылетел в Москву
15:11 07.10.2024 (обновлено: 15:39 07.10.2024)
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита глав государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 октября отбыл с рабочим визитом в город Москву", — говорится в сообщении.
Руководитель республики примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.
Напомним, что очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 8 октября в столице РФ.