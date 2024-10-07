https://uz.sputniknews.ru/20241007/mirziyoev-vyletel-v-moskvu--46018059.html

Мирзиёев вылетел в Москву

Мирзиёев вылетел в Москву

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита глав государств-участников СНГ

2024-10-07T15:11+0500

2024-10-07T15:11+0500

2024-10-07T15:39+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

москва

россия

заседание

снг

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Руководитель республики примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ. Напомним, что очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 8 октября в столице РФ.

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