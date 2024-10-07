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https://uz.sputniknews.ru/20241007/osen-allergiya-simptomy-46003676.html
Осенняя аллергия — миф или реальность
Осенняя аллергия — миф или реальность
Sputnik Узбекистан
Аллерголог перечислил симптомы сезонной аллергии
2024-10-07T22:05+0500
2024-10-07T22:05+0500
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мнение эксперта
орви
аллергия
здоровье
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Что может вызвать аллергическую реакцию осенью и как ее отличить от простуды, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Специалист считает, что осенняя аллергия — миф, придуманный и раздутый журналистами. По его мнению, то что называют осенней — это круглогодичная аллергия на споры плесневых грибов. Он перечислил симптомы условно "осенней" аллергии.Также он добавил, что сезонную аллергию на споры достаточно сложно отличить от простуды."Симптомы респираторной простуды очень напоминают симптомы аллергии, но отличить все же можно. Они начинают проявляться как раз там, где вы встречаетесь с аллергеном. То есть человек вышел на улицу, идет, солнышко, все хорошо, ветерок дует относительно теплый, а у него вдруг насморк, заходит в помещение, у него все прошло. Начавшийся при ОРВИ насморк держится два-три дня, если только не пользоваться лекарствами, при ОРВИ человек может чихать, но относительно редко. А при аллергии насморк начинается с чихания, а потом появляется заложенность носа и начинают течь сопли", – заключил Болибок.
https://uz.sputniknews.ru/20240930/vrach-pochemu-vredno-spat-so-svetom-45898725.html
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осень аллергия симптомы
осень аллергия симптомы

Осенняя аллергия — миф или реальность

22:05 07.10.2024
© Depositphotos / racornМужчина с аллергией
Мужчина с аллергией - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2024
© Depositphotos / racorn
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Аллерголог перечислил симптомы сезонной аллергии.
Что может вызвать аллергическую реакцию осенью и как ее отличить от простуды, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Специалист считает, что осенняя аллергия — миф, придуманный и раздутый журналистами. По его мнению, то что называют осенней — это круглогодичная аллергия на споры плесневых грибов.

"Листва опадает, и в ней начинают размножаться плесневые грибы, особенно если чуть-чуть дождиком помочит. И до тех пор, пока снегом это все не закроет, листву будет раздувать ветром и эти споры поднимать воздух. Люди на это реагируют", — пояснил Болибок.

Он перечислил симптомы условно "осенней" аллергии.

"Это чиханье, покашливание, у особо чувствительных может быть бронхоспазм, то есть обострение бронхиальной астмы, заложенность носа, насморк, редко, но может быть конъюнктивит", — рассказал врач.

Также он добавил, что сезонную аллергию на споры достаточно сложно отличить от простуды.
"Симптомы респираторной простуды очень напоминают симптомы аллергии, но отличить все же можно. Они начинают проявляться как раз там, где вы встречаетесь с аллергеном. То есть человек вышел на улицу, идет, солнышко, все хорошо, ветерок дует относительно теплый, а у него вдруг насморк, заходит в помещение, у него все прошло. Начавшийся при ОРВИ насморк держится два-три дня, если только не пользоваться лекарствами, при ОРВИ человек может чихать, но относительно редко. А при аллергии насморк начинается с чихания, а потом появляется заложенность носа и начинают течь сопли", – заключил Болибок.
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