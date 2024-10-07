https://uz.sputniknews.ru/20241007/osen-allergiya-simptomy-46003676.html

Осенняя аллергия — миф или реальность

Осенняя аллергия — миф или реальность

Sputnik Узбекистан

Аллерголог перечислил симптомы сезонной аллергии

2024-10-07T22:05+0500

2024-10-07T22:05+0500

2024-10-07T22:05+0500

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орви

аллергия

здоровье

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Что может вызвать аллергическую реакцию осенью и как ее отличить от простуды, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Специалист считает, что осенняя аллергия — миф, придуманный и раздутый журналистами. По его мнению, то что называют осенней — это круглогодичная аллергия на споры плесневых грибов. Он перечислил симптомы условно "осенней" аллергии.Также он добавил, что сезонную аллергию на споры достаточно сложно отличить от простуды."Симптомы респираторной простуды очень напоминают симптомы аллергии, но отличить все же можно. Они начинают проявляться как раз там, где вы встречаетесь с аллергеном. То есть человек вышел на улицу, идет, солнышко, все хорошо, ветерок дует относительно теплый, а у него вдруг насморк, заходит в помещение, у него все прошло. Начавшийся при ОРВИ насморк держится два-три дня, если только не пользоваться лекарствами, при ОРВИ человек может чихать, но относительно редко. А при аллергии насморк начинается с чихания, а потом появляется заложенность носа и начинают течь сопли", – заключил Болибок.

https://uz.sputniknews.ru/20240930/vrach-pochemu-vredno-spat-so-svetom-45898725.html

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